Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

2 августа в церкви вспоминают пророка Илию. В народном календаре - Ильин день. За что почитают этого пророка, традиции на церковный праздник, можно ли работать и купаться в этот день - рассказываем в материале.

2 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Илия - один из самых почитаемый библейских ветхозаветных пророков. Он родился в IX веке до н.э. в Фесвии Галаадской (сейчас это территория Иордании). Еще в юном возрасте мальчик стал исповедовать христианство и защищать веру, ушел в пустыню, гле усердно молился и постился.

Когда Илия вырос, то по Божьему велению отправился в Израиль на службу царю-язычнику Ахаву. Там пророк стал проповедовать христианство и просить правителя обратиться к истинному Богу, чтобы избежать голода.

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Илие никто не поверил и вскоре наступила засуха. Тогда пророк предложил построить два алтаря - языческому богу Ваалу и христианскому Богу. Молитвы и жертвы языческому идолу не дали результата. Тогда Илия положил на другой жертвенник дрова, велел полить их водой и стал молиться - с неба сошел огонь, мокрые дрова загорелись и пошел дождь. После этого чуда народ Израиля уверовал в Бога, а Илия живым был взят на небеса. По другой версии, его забрали не на небо, а в иное сокровенное место, где он ждет Второго пришествия Христа.

В Евангелие сказано, что только пророк Илия и Моисей беседовали с Христом во время Преображения на Фаворе.

Святого вспоминают 2 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать его будут 20 июля.

Народные приметы на 2 июля

По приметам дня можно определить, какой будет погода в ближайшее время и осень:

тучи комаров летают - день будет хорошим и без дождя;

стоит жаркая погода - будет сухая осень;

ливень в этот день - в следующем году будет много пожаров;

гром гремит - в ближайшее время дождя не будет.

В народе 2 августа - праздник Ильи. В раннем христианстве и после в народной традиции Илию наделили чертами бога Перуна - повелителя грома, молнии, дождя и покровителя урожая. В конце июля - начале августа часто идут грозы - говорят, что это Илья громыхает по Млечному пути на своей колеснице и пускает молнии в змея.

В старину в этот день собирали дождевую воду - она считалась целебной, ее хранили и умывались при болезнях. Считается, что если в этот день попасть под дождь - будешь здоровым целый год.

2 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть ряд запретов, которые категорически нельзя нарушать, чтобы не согрешить:

запрещено работать, особенно в поле и на огороде;

нельзя ссориться, ругаться, сквернословить;

ни в коем случае нельзя отказывать в помощи и милостыне.

Согласно народной примете в этот день нельзя купаться в водоемах - якобы они кишат нечистью, которая спряталась от Илии, и можно стать ее жертвой. Но этому есть и логическое объяснение: так как в это время идут ливни, то вода в реках и озерах не прогревается, и можно после купания простыть. Церковь не запрещает купаться на праздник, но считается неправильным, если в этот день будут купаться вместо того, чтобы пойти на службу в храм.

Что можно делать 2 августа

В этот день нужно пойти в храм и помолиться. Если такой возможности нет - можно зажечь свечу и помолиться дома. Также в этот день в церкви освящают свежий хлеб и фрукты, их потом раздают нуждающимся.

У Ильи просят исцеления от болезней, здоровья для детей и близких, семейного благополучия, дождя во время засухи, молятся о хорошем урожае. Попросить святого стоит также о скорейшем наступлении мира - считается, что в этот день святой слышит все просьбы.

На Илью принято собираться в кругу семьи и накрывать стол. Обязательно нужно помочь тому, кто нуждается или сделать другое благое дело - воздастся втройне. Хорошо в этот день играть свадьбу или венчаться - семья будет крепкой и счастливой.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на август 2023 - что и когда отмечаем по нынешнему и новому стилю.

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