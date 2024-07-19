Какой церковный праздник отмечают 20 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

20 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают пророка Илию и обретение мощей преподобного Афанасия Берестейского. В народе день получил название Ильин. О традициях и приметах 20 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

20 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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20 июля по новому церковному календарю (2 августа по старому) - день памяти пророка Илии и обретение мощей преподобного Афанасия Берестейского.

Один из значимых праздников - день пророка Ильи, или Ильин день - православные отмечают по новому стилю 20 августа. Дата посвящена ветхозаветному пророку Илии - величайшему прорицателю, который появился на свет почти за девять столетий до Рождества Христова и доказал, что истинный Бог существует.

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Преподобномученик Афанасий Берестейский был защитником православной веры, современником Петра Могилы и преподобного Иова Почаевского.

Афанасий походил из благородной семьи, получил хорошее образование. В 1627 году в Вильне он принял постриг, а в скором времени стал наместником Дубойского монастыря под Пинском, а затем игуменом Берестейского Симеонова монастыря.

Преподобный Афанасий постоянно заступался перед властями за православный народ и за это его стали притеснять, оскорблять и даже заключили в тюрьму. Когда в 1648 году началась война Польши с казаками, православных постоянно подозревали в измене польскому государству. Донесли и на Афанасия, что он предатель - и преподобного убили.

Спустя 8 месяцев мученика перезахоронили в Берестейском Симеоновом монастыре, а вскоре признали святым. В 1816 году мощи святого сгорели вместе с деревянной церковью святого Симеона Столпника, в которой они находились. Остатки мощей были похоронены в 1823 году в раке (гробнице), где они хранятся до сих пор.

Церковный праздник 20 июля по старому стилю

20 июля по старому календарному стилю - день памяти благоверного Аскольда, первомученика Киевского.

О чем говорят приметы на 20 июля

По приметам 20 июля судят о том, какой будет погода в скором времени и осень:

жаркая погода в этот день - будет сухая осень;

комары тучами летают - день будет погожим, без дождя;

гремит гром - дождя не жди;

ливень пошел - в следующем году будет много пожаров.

В народном календаре 2 августа - праздник Ильи. В народной традиции Илию наделили чертами бога Перуна, повелителя грома, молнии, дождя и покровителя урожая. И когда в это время идут грозы, то говорят, что это Илья громыхает по Млечному пути на своей колеснице.

Что нельзя делать 20 июля

20 июля, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани, сквернословия, конфликтов, злобы, зависти, жадности, клеветы, сплетен, мести и уныния. Категорически запрещено в этот день отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы запрещают 20 июля работать, особенно в поле и на огороде. Также нельзя купаться в водоемах - по поверьям, они кишат нечистью. Но этому есть логическое объяснение: так как в это время идут ливни, то вода в реках и озерах не прогревается, и можно после купания простыть.

Что можно делать 20 июля

К святому Илье обращаются с молитвами о здоровье для детей и близких, семейном благополучии, дожде во время засухи, хорошем урожае. У святого Афанасия просят исцеления от болезней и обо всем, что человеку хочется изменить в своей жизни.

В народе на праздник принято собираться в кругу семьи и накрывать стол. Хорошо в этот день играть свадьбу или венчаться - семья будет крепкой и счастливой. Также в старину в этот день собирали дождевую воду, ее считали целебной, хранили и умывались при болезнях.

20 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Илья, Иван, Константин, Николай, Петр, Сергей, Федор.

По старому стилю именины празднуют Герман, Евдокия, Евфросиния, Сергей, Фома.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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