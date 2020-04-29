29 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

29 апреля – 119-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 246 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 29 апреля 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день исполнения детских желаний, Международный день танца, День рождения застежки-молнии, Международный день собак-поводырей, Международный день защиты от шума и День памяти жертв применения химического оружия.

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Памятные даты 29 апреля, годовщины и события

В 1770 году английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

В 1882 году в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.

В 1884 году Оксфордский университет согласился на поступление в ВУЗ женского пола.

В 1897 году английский физик Джозеф Томсон, выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии им электрона.

В 1909 году британский министр финансов Ллойд Джордж представил свой «народный бюджет». Для увеличения ассигнований на оборону и социальное обеспечение предусматривалось введение налогов на землевладение и продажу земли, а также «сверхналога» на высокие доходы.

В 1913 году эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как застежка-молния.

В 1933 году прошёл очередной финал кубка Англии по футболу. «Эвертон» выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Знаменателен он тем, что футболисты впервые вышли на поле с номерами на футболках, причем у игроков «Эвертона» номера были с 1-го по 11-й, а у «Манчестера» с 22-го (у вратаря) по 12-й.

В 1935 году на британских дорогах впервые появились светоотражающие устройства типа «кошачий глаз», придуманные всего год назад изобретателем из Йоркшира Перси Шо.

В 1978 году в Дании была отменена смертная казнь.

В 1982 году население Китая превысило миллиард человек.

В 1986 году произошел пожар в Центральной библиотеке Лос-Анджелеса, по официальным данным, пострадало 350 тысяч книг.

В 1991 году на Бангладеш обрушился циклон, погибли 138 тысяч человек.

В 1992 году Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.

В 1993 году Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдет на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 апреля чтит память святых сестер Хионии, Агапии, Ирины (Арины). В народе день назвали Арины Рассадницы. 29 апреля считался лучшим днем для работы в огороде. В это время надо белить деревья, сажать овощи. Говорят, что если капусту посадить на Арины, то она вырастет сочной, вкусной и большой.

Что сегодня нельзя делать

В день Арины нельзя ругаться в доме и устраивать разборки, считается что это приведет к серьезным последствиям. В этот день нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.

Приметы на 29 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- зацвела ольха – можно сеять гречку;

– сильный гром – к богатому урожаю;

– день солнечный - рассаду нужно высаживать.

29 апреля именины

Именины у Ирины, Василисы, Галины, Леонида, Ники и Павла.