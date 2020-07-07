Аджика классическая: как быстро и легко приготовить ароматную приправу дома
Аджика – это популярная острая приправа в виде пастообразной массы.
Читайте такжеВкуснейший мясной пирог: как приготовить аппетитную выпечкуПо самой распространенной версии аджика появилась благодаря пастухам, которые весной уходили в горы, чтобы пасти овец. Хозяева животных давали им с собой смесь соли и перца для подкормки скота. Соль вызывала у овец жажду, из-за чего они быстрее набирали вес. Перец же добавляли в смесь, чтобы пастухи не воровали соль, которая в то время была очень ценным продуктом. Однако они нашли выход из положения, принявшись использовать смесь как приправу с добавлением пряностей. Так и появилась аджика.
Для приготовления аджики обычно используют острый перец, чеснок, соль, пряности и пряные травы. Некоторые хозяйки в аджику добавляют яблочное, томатное или морковное пюре.
Аджика классическая
В классической аджике не должно быть помидоров, яблок, моркови и репчатого лука.
Ингредиенты:
- 5 кг острого стручкового перца,
- ½ кг чеснока,
- 1 стакан молотого кориандра,
- 1 кг соли.
Способ приготовления:
Перец предварительно промываем и раскладываем на полотенце, подсушиваем в тени 3 дня.
Читайте такжеРумяно-сочные ребрышки: как приготовить вкусное блюдо в духовкеПеред готовкой руки смазываем растительным маслом, в целях безопасности надеваем полиэтиленовые или резиновые прочные перчатки.
Перец разрезаем и очищаем от семян и перегородок.
Чистим чеснок. Прокручиваем перцы вместе с чесноком через мясорубку. Смешиваем с кориандром и прокручиваем еще 2 раза.
Смешиваем с солью. Готовую аджику можно переложить в маленькие банки.
Кроме способа измельчения на вид и вкус аджики влияет сорт перца и состав специй.
Аджика с яблоками
Эта приправа подойдет как к праздничному столу, так и для обедов/ужинов в будни.
Ингредиенты:
- 0.5 кг сладкого перца,
- 3 шт острого перца,
- 3 кг помидор,
- 0.5 кг моркови,
- 0.5 кг лука,
- 0.5 кг яблок,
- 200 гр чеснока,
- 100 г сахара,
- 1 ст. ложка соли,
- 1 стакан подсолнечного масла.
Способ приготовления:
Овощи промыть и удалить сердцевину, семена. Перец, помидоры, морковь, лук, яблоки и чеснок перемолоть.
К смеси добавить сахар, соль и подсолнечное масло. После этого тушить 1,5 часа, не забывая периодически перемешивать.
Не дожидаясь пока смесь остынет, раскладываем ее по банкам.
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