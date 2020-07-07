Аджика классическая: как быстро и легко приготовить ароматную приправу дома

Эта пастообразная приправа прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами.

Аджика – это популярная острая приправа в виде пастообразной массы.

Читайте такжеВкуснейший мясной пирог: как приготовить аппетитную выпечкуПо самой распространенной версии аджика появилась благодаря пастухам, которые весной уходили в горы, чтобы пасти овец. Хозяева животных давали им с собой смесь соли и перца для подкормки скота. Соль вызывала у овец жажду, из-за чего они быстрее набирали вес. Перец же добавляли в смесь, чтобы пастухи не воровали соль, которая в то время была очень ценным продуктом. Однако они нашли выход из положения, принявшись использовать смесь как приправу с добавлением пряностей. Так и появилась аджика.

Для приготовления аджики обычно используют острый перец, чеснок, соль, пряности и пряные травы. Некоторые хозяйки в аджику добавляют яблочное, томатное или морковное пюре.

Аджика классическая

В классической аджике не должно быть помидоров, яблок, моркови и репчатого лука.

Ингредиенты:

5 кг острого стручкового перца,

½ кг чеснока,

1 стакан молотого кориандра,

1 кг соли.

Способ приготовления:

Перец предварительно промываем и раскладываем на полотенце, подсушиваем в тени 3 дня.

Читайте такжеРумяно-сочные ребрышки: как приготовить вкусное блюдо в духовкеПеред готовкой руки смазываем растительным маслом, в целях безопасности надеваем полиэтиленовые или резиновые прочные перчатки.

Перец разрезаем и очищаем от семян и перегородок.

Чистим чеснок. Прокручиваем перцы вместе с чесноком через мясорубку. Смешиваем с кориандром и прокручиваем еще 2 раза.

Смешиваем с солью. Готовую аджику можно переложить в маленькие банки.

Кроме способа измельчения на вид и вкус аджики влияет сорт перца и состав специй.

Аджика с яблоками

Эта приправа подойдет как к праздничному столу, так и для обедов/ужинов в будни.

Ингредиенты:

0.5 кг сладкого перца,

3 шт острого перца,

3 кг помидор,

0.5 кг моркови,

0.5 кг лука,

0.5 кг яблок,

200 гр чеснока,

100 г сахара,

1 ст. ложка соли,

1 стакан подсолнечного масла.

Способ приготовления:

Овощи промыть и удалить сердцевину, семена. Перец, помидоры, морковь, лук, яблоки и чеснок перемолоть.

К смеси добавить сахар, соль и подсолнечное масло. После этого тушить 1,5 часа, не забывая периодически перемешивать.

Не дожидаясь пока смесь остынет, раскладываем ее по банкам.

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