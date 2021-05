20 мая - 140-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 225 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 20 мая 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день пчел, День рождения джинсов, Всемирный день врача-травматолога, Всемирный день метрологии, Европейский день моря, Международный день клинических исследований, Всемирный день аутоиммунного артрита, День всеобщей осведомленности о доступности.

Читайте такжеДень вышиванки 2021: дата и традиции праздника, интересные факты об украинской этнической одеждеВ Украине - День вышиванки, День банковских работников, День переводчика жестового языка, в США - День Жозефины Бейкер, День Элизы Дулитл, День аперитива, День мер и весов, День отмены рабства во Флориде, День пирога «Киш Лорен», День сбора клубники, День хумуса, День собак-спасателей, День блокнота, День цветка, День «Стань миллионером», в Канаде - День коктейля «Цезарь», в Индонезии - День национального пробуждения, День врача, на Кубе - День принятия первой Конституции, в Камбодже - День памяти, в Камеруне - День провозглашения унитарного государства, в Саудовской Аравии - День независимости от Британской империи.

Памятные даты 20 мая, годовщины и события

В 1202 году произошло землетрясение в Сирии - одно из самых мощных (магнитудой 8 баллов), известных человечеству, и четвертое по количеству жертв. По приблизительной оценке, свыше 230 тысяч человек погибли. После землетрясения численность населения Алеппо восстановилась только к началу XIX века. Но 24 августа 1822 года в городе произошло очередное крупное землетрясение, в 1827 году его поразила эпидемия чумы, а в 1832 году - холеры. События в Алеппо положили начало цепочке ближневосточных землетрясений.

В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.

В 1570 году в бельгийском Антверпене картограф Абрахам Ортелиус разработал прототип современного атласа, состоявший из 53-х карт большого формата.

В 1862 году в США был принят закон о земельных наделах - Гомстед-акт. Все граждане были наделены бесплатными паями в 65 га.

20 мая 1873 года – День рождения джинсов. Это - вечная одежда на все поколения: удобно, практично и стильно. История следующая: первые запатентованные джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Леви Страусс в 1850 году и проданы по цене 1 доллар 46 центов за пару. Это были прочные брюки из парусины, со швами, усиленными двойной строчкой, со множеством карманов. Брюки пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей. Первая промышленная партия разошлась мгновенно. И через некоторое время Страусс организовал в Сан-Франциско фирму «Levi Strauss & Co» по пошиву рабочей одежды. А 20 мая 1873 года фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов.

В 1895 году в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма. Зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке.

В 1967 году BBC запретила транслировать песню The Beatles «A Day in the Life» из-за имеющихся в ее словах намеков на использование наркотиков.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 мая чтит память святого мученика Акакия (Нила). Считается, что в этот день вода обретает целебную силу. Именно поэтому день также называют Купальница. Принято было окатывать себя и близких водой с головы до ног, а еще в речке купать лошадей.

Что сегодня нельзя делать

Не нужно врать и обсуждать других, а еще отказывать в помощи.

Приметы на 20 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ласточки высоко летают – к хорошей погоде;

- день дождливый - к теплому сентябрю.

Автор: Нана Черная