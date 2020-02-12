Блины на Масленицу: рецепты, которые всегда получаются

Лучшие рецепты блинов на молоке, кефире и даже на простой воде.

Близится Масленица. Мы решили подобрать для Вас несколько проверенных рецептов блинов. У Вас еще есть время опробовать их и выбрать лучший, которым Вы в праздничный день накормите всю семью.

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Итак, если в кармане сквозняк, а покушать блинчиков хочется - берите на заметку наш рецепт блинов на воде.

Блины на воде

куриные яйца – 2 шт.

кипячёная охлаждённая вода – 1 ст.

кипячёная горячая вода – 1 ст.

мука – 2 ст.

сахар – 3 ст.л.

щепотка соли

растительное масло – 3 ст.л.

Яйца взбить миксером с солью и сахар. Добавить стакан охлаждённой воды. Опять все тщательно взбить до получения крепкой пены. Медленно всыпаем в тесто муку, не прекращая взбивать всё миксером. Затем добавить стакан горячей воды с 3 ст.л. растительного масла. Тесто должно получиться жидким, как кефир. Жарить блины на смазанной сливочным маслом сковороде. Готовые блины смазывать сливочным маслом.

Тонкие блины на молоке и кипятке

Мука - 1 стакан

Яйцо - 2 штуки

Молоко - 1 стакан

Соль по вкусу

Растительное масло - 2 столовые ложки

Кипяток - 1 стакан

Взбить в пену яйца с солью. Добавить стакан кипятка и продолжая взбивать добавить холодное молоко. Всыпать муку, добавить растительное масло. Выпекать на сковороде, смазанной любым маслом.

Блины на молоке

Молоко - 500 мл

Яйцо - 2 штуки

Соль - щепотка

Сахар - 3 столовые ложки

Мука - 1,5 стакана

Растительное масло - 2 столовые ложки

Разрыхлитель - на кончике ножа

В молоко комнатной температуры вбить яйца, добавить соль и сахар. Хорошо взбить. Постепенно ввести муку. Довести до консистенции нежирной сметаны. Добавить разрыхлитель. Дать тесту постоять 15–20 минут, потом добавить растительное масло.

Жарить блины на сильно раскаленной сковороде, смазанной маслом.

Заварные блины на кефире

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Кефир - 300 мл

Яйца - 2 шт.

Растительное масло - 3-4 ст. л.

Сахар - 1,5 ст. л.

Соль - 0,5 ч.л.

Мука - 170 г

Вода - 150 мл

Сода - 0,5 ч.л.

Яйца, соль и сахар взбить до однородности. Добавить к взбитым яйцам часть кефира, затем просеянную муку. Хорошо перемешать и добавить оставшийся кефир. В кипяток добавить соду и влить в тесто. Перемешать. Добавить растительное масло. Дать тесту постоять 15 минут. Жарить на сковороде смазанной растительным маслом.

Блины без яиц

300 г муки

250 мл молока

4 ст.л. растительного масла

1/4 ч.л. соды

сахар и соль по вкусу

Просеять муку, всыпать сахар и соль, перемешать. Постепенно влить в сухую смесь молоко, хорошо перемешать. Добавить гашеную соду, влить масло и оставить тесто на 10 минут. Жарить блины на смазанной маслом сковороде.