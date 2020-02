День всех влюбленных-2020: какие скидки предлагают к 14 февраля

Многочисленные магазины и развлекательные заведения не остаются в стороне от этого романтического праздника, предлагая разнообразные акции и скидки.

Love is in the air ... Самый романтический праздник года – День святого Валентина – уже на пороге. 14 февраля возлюбленным дарят особые подарки, а также обмениваются специальными поздравительными открытками в форме сердечек – валентинками.

Поэтому, незадолго до этого дня перед каждым влюбленным остро встает вопрос, что подарить своей второй половинке на 14 февраля, чтобы удивить ее или его неожиданным приятным презентом.

Конечно же, не могут остаться в стороне от такого знаменательного события и многочисленные магазины и развлекательные заведения. Ко Дню Валентина они подготовили разнообразные акции и скидки практически на все товары и услуги.

Чтобы сориентировать в массиве подобной информации, УНИАН подготовил подборку предложений скидок и специальных акций ко Дню влюбленных.

Романтический ужин в ресторане

Пожалуй, наиболее традиционным празднованием Дня влюбленных является поход в ресторан. Множество этих заведений приглашают 14 февраля на романтический вечер при свечах за бокалом вина. Отпраздновать влюбленных они призывают в атмосфере всепоглощающей любви под музыкальное сопровождение или увлекательное шоу.

Ко Дню Валентина рестораны обещают особое меню, которое без слов докажет искренность чувств. Конечно же, каждое из заведений пытается подготовить специальные предложения для влюбленных.

Впечатление как подарок для второй половинки

По случаю Дня святого Валентина немало концертных агентств подготовили специальные предложения на различные события, которые позволят сделать 14 февраля ярким и незабываемым.

Со скидкой можно купить билеты на концерты, в театр, на вечеринки, фестивали и юмористические шоу. Такое спецпредложение действует, в частности, в случае приобретения двух билетов на различные развлекательные события. Или же можно вручить человеку подарочный сертификат на любую сумму. Так дорогой вам человек сможет самостоятельно выбрать желаемое событие.

Косметика и парфюмерия в подарок

Популярным вариантом подарка на 14 февраля является косметика и парфюмерия. Так, к этому дню можно приобрести с разной скидкой ароматы на любой вкус и что-то из декоративной косметики. По специальной цене, в частности, предлагается 2 аромата на выбор.

Гаджеты для влюбленных

Практичные и функциональные гаджеты – это всегда беспроигрышный вариант подарка. Смартфоны, смарт-часы или фитнес-трекеры – современный рынок предлагает массу интересных устройств под практически любой кошелек.

Множество магазинов по случаю Дня Валентина делают скидки на различные товары, благодаря которым можно выгодно купить гаджет в подарок.

"Драгоценный" подарок на День Валентина

Украшения и аксессуары из золота или серебра, в частности, кулоны, серьги и браслеты с подвесками в форме сердца вызовут у второй половинки радостные эмоции и волну любви.

Ко Дню влюбленных магазины предлагают купить ювелирные выборы со скидками или по специальной цене.

Одежда и обувь для дорогого человека

Выгодные цены на большой ассортимент товаров ко Дню влюбленных есть в магазинах, которые продают одежду и обувь. Скидки здесь абсолютно разные – от 14% и до 50%. Поэтому, осталось только определиться, что подарить – будет ли это красивое платье или изысканное нижнее белье, или, возможно, какие-то оригинальные туфли.

Примечательно, что уже традиционно к этому романтичному празднику известные марки радуют, в частности, праздничными коллекциями нижнего белья.

Порция любви в бокале вина

Добавить пьянящих нот в праздник влюбленных, конечно же, можно, купив хорошего вина или любого другого напитка – кому что нравится. Ко Дню Валентина можно встретить массу скидок на различные алкогольные напитки.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал об интересных местах и заведениях в Киеве, чтобы каждый мог спланировать свой незабываемый День влюбленных.