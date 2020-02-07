День Святого Валентина: куда пойти в Киеве в праздник влюбленных

В столице 14 февраля состоится много романтических событий и концертов на любой вкус, посвященных дню влюбленных.

Приближается самый романтичный праздник года – День Святого Валентина. Валентинки, пылкие признания в чувствах и подарки от чистого сердца: кажется, что 14 февраля любовь просто-таки витает в воздухе.

Как незабываемо провести этот день с любимым человеком и куда пойти – УНИАН сделал подборку самых интересных мест и заведений в Киеве, чтобы каждый мог спланировать свой День влюбленных.

"Музыкальный" День Святого Валентина

#Пролюбовь

14 февраля во Stereo Plaza состоится праздничный концерт под названием #Пролюбовь. На сцене музыкального мероприятия выступят группы "Друга рика", "Скрябин" и LETAY. Все они, конечно же, будут исполнять чувственные романтические песни о любви.

День влюбленных под песни Лаймы Вайкуле

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Стильная и экстравагантная Лайма Вайкуле умеет удивляет поклонников новыми невероятными образами и яркими шоу. Исполнительница выступит с эксклюзивным концертом ко Дню влюбленных в столичном Caribbean club. Певица исполнит свои трогательные песни, которые придутся по вкусу как тем, кто уже встретил свою любовь, так и тем, кто еще в поиске.

14 февраля с "Крихіткою"

Группа "Крихітка" готовит новый материал и после некоторого перерыва возвращается на сцену в День всех влюбленных. Поэтому, это выступление в День Святого Валентина будет настоящим подарком для поклонников коллектива. Послушать любимые хиты можно будет в клубе Bel étage.

Концерт Kyivstoner

Сольный концерт в День влюбленных даст также эпатажный рэпер и бывший участник группы "Грибы" Kyivstoner. Поэтому, все ценители творчества рэп-исполнителя смогут "оторваться" под его музыкальные композиции в клубе Atlas.

Яркие шоу в День влюбленных

Cirque Du Soleil

Легендарный Cirque Du Soleil покажет свое шоу с 13 по 16 февраля во Дворце Спорта. Поэтому, всем любителям циркового искусства можно провести День влюбленных, созерцая захватывающее шоу Cirque Du Soleil.

Notre Dame de Paris Le Concert

Знаменитый мюзикл Notre Dame de Paris Le Concert, созданный по мотивам одноименного романа Виктора Гюго, будут показывать в Национальном дворце искусств "Украина".

Интерактивная выставка-путешествие Ukraine WOW

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Ukraine WOW – это 3900 кв. м вау-инсталляций, экспонатов и интерактивов, посвященных всему лучшему в Украине. Проходит выставка на площадке "Багажное отделение под рампой" на Киевском центральном железнодорожном вокзале, 14 колея. Полюбоваться ею можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

"Веселый" День Святого Валентина

"Очень романтичный Stand Up" в киевском October Hall или "Самый романтический Стендап" в Fedoriv Hub – интересные варианты отметить праздник влюбленных для любителей юмора.

Романтическая прогулка в День влюбленных

Тем, кто предпочитает прогулки под открытым небом, в этот день можно попутешествовать на Софийскую площадь, Подол или на ВДНХ. Все эти площадки 14 февраля порадуют праздничными развлечениями и яркими декорациями.

Поездка на фуникулере за поцелуй

В День Святого Валентина, 14 февраля, киевский фуникулер будет катать за поцелуй или объятия. Акция будет проходить с 8:00 до 9:00. Также в это время можно будет выиграть проездной билет на три вида общественного транспорта.

Ранее УНИАН рассказывал о возможных вариантах подарка мужчине на день Валентина. Ведь накануне 14 февраля магазины предлагают множество идей для подарков и облегчают выбор.