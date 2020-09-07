По словам астрологов, Козероги редко настроены на построение семьи.

Астрологи назвали несемейные знаки Зодиака, с которыми непросто построить отношения.

Среди них — Близнецы, Козерог и Стрельцы, пишет MixNews.

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Близнецы

Близнецы — ветреные и непостоянные, поэтому построить семью с ними крайне сложно. Этот знак Зодиака редко нацелен на построение крепких отношений, ведь их гораздо больше интересует саморазвитие.

Козерог

Козероги редко настроены на построение семьи. Вместо вечера с родственниками они скорее выберут время в одиночестве.

Стрельцы

Для Стрельцов семья не стоит на первом месте. Представители данного знака Зодиака находят источники энергии и вдохновения в других вещах. Кроме того, Стрельцы очень закрыты и скованы.

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Автор: УНИАН