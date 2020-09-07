С кем не стоит строить семью, рассказали астрологи / фото rabstol.net
Астрологи назвали несемейные знаки Зодиака, с которыми непросто построить отношения.
Среди них — Близнецы, Козерог и Стрельцы, пишет MixNews.
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Близнецы
Близнецы — ветреные и непостоянные, поэтому построить семью с ними крайне сложно. Этот знак Зодиака редко нацелен на построение крепких отношений, ведь их гораздо больше интересует саморазвитие.
Козерог
Козероги редко настроены на построение семьи. Вместо вечера с родственниками они скорее выберут время в одиночестве.
Стрельцы
Для Стрельцов семья не стоит на первом месте. Представители данного знака Зодиака находят источники энергии и вдохновения в других вещах. Кроме того, Стрельцы очень закрыты и скованы.
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