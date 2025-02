Львов сравнили с мухомором, а Стрельцов - с гигантским дождевиком.

Астрологи назвали виды грибов, которые отражают мистическую и психоделическую стороны каждого знака Зодиака, пишет stylecaster.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен - бледная поганка

Овны обладают огненным нравом, но на первый взгляд могут казаться совершенно безобидными. Их открытая, даже наивная натура обманчива. Так же и бледная поганка: выглядит скромно, но скрывает смертельную опасность. Этот гриб несет почти 90% всех отравлений, связанных с грибами, а Овны - прирожденные лидеры, которые всегда стремятся к победе.

Телец - трюфель

Телец, как истинный гурман, тянется к роскоши и изысканности. Под управлением Венеры он воплощает чувственные удовольствия - и именно поэтому ему соответствует один из самых редких и дорогих грибов. Трюфели растут в гармонии с природой, формируя симбиотические связи с деревьями, что отражает терпеливый и основательный подход Тельцов к жизни.

Близнецы - призрачный гриб

Близнецы всегда балансируют между двумя мирами, поэтому им идеально подходит биолюминесцентный гриб-призрак. В темноте он источает загадочное сияние, точно так же, как Близнецы наполняют мир своими идеями и энергией. Этот гриб пленил великие умы, включая Аристотеля и Плиния Старшего, ведь он такой же удивительный и многослойный, как и сам знак.

Рак - гриб "зуб дьявола"

Рак - знак загадок и тонких эмоций, и ему идеально подходит необычный гриб Hydnellum peckii. Когда он впитывает слишком много влаги, выделяет алые капли, напоминающие кровь. Этот гриб скрытен, но прочен - как и Раки, которые строят прочные связи с близкими и умеют защищать свое пространство.

Лев - мухомор

Яркий, запоминающийся, сказочный - все это про Льва, и все это про мухомор. Он выделяется среди других грибов, так же как Лев не терпит оставаться в тени. Красная шляпка с белыми пятнами напоминает мир волшебных сказок, а его легкий галлюциногенный эффект соответствует творческой натуре Льва, который любит видеть жизнь в ярких красках.

Дева - трутовик серно-желтый ("лесная курица")

Практичность, польза и забота о здоровье - ключевые качества Дев, поэтому их гриб - "лесная курица". Этот съедобный гриб богат антиоксидантами, а его текстура напоминает мясо, что делает его находкой для тех, кто предпочитает полезное питание. Дева, как прирожденный исследователь, не боится углубляться в детали - а для поиска этого гриба нужно быть настоящим знатоком.

Весы - вешенка устричная

Весы стремятся к красоте и гармонии, а устричная вешенка выглядит скорее как изящный цветок, чем как гриб. Она не только привлекательна внешне, но и богата полезными веществами. Даже ее научное название - Pleurotus djamor - звучит так же утонченно, как сам знак Весов.

Скорпион - кордицепс

Скорпион - знак трансформации, и ему идеально соответствует кордицепс. Этот гриб поглощает тело насекомого, чтобы прорасти и обрести новые свойства - так же, как Скорпионы умеют уничтожать старое, чтобы дать место новому. В сериале The Last of Us кордицепс изображен как причина зомби-апокалипсиса, но в реальности он обладает мощными целебными свойствами - как и сам Скорпион, который может быть как разрушительным, так и целителем.

Стрелец - головач гигантский (гигантский дождевик)

Стрелец обожает все масштабное, и гигантский дождевик ему идеально подходит. Этот гриб, захвативший внимание TikTok, способен вырасти до внушительных размеров. Его поры, разлетающиеся, как облако дыма, отражают свободолюбивую и экспансивную натуру Стрельца, который всегда стремится к новым приключениям.

Козерог - ежовик гребенчатый ("грива льва")

Козероги ценят престиж и традиции, поэтому их гриб - "грива льва". Этот величественный гриб не только выглядит эффектно, но и обладает уникальными свойствами: он улучшает память, защищает от старения и укрепляет нервную систему. В прошлом "грива льва" была доступна только королям и буддийским монахам - а Козероги всегда стремятся к высшей цели.

Водолей - траметес разноцветный ("индюшиный хвост")

Экстравагантный и необычный Водолей выделяется даже среди самых странных личностей, и "индюшиный хвост" - гриб, который идеально ему подходит. Этот разноцветный веерный гриб сложно спутать с другими, как и Водолея, который всегда выделяется. Он также обладает мощными целебными свойствами, укрепляя иммунитет - а Водолеи, как известно, заботятся о будущем и всегда несут миру что-то важное.

Рыбы - псилоцибиновый гриб

Рыбы - самые мистические представители Зодиака, а псилоцибиновые грибы идеально отражают их природу. Они открывают двери в другие измерения, меняют восприятие и стирают границы между реальностью и сном. Рыбы часто плывут по течению своей фантазии, а этот гриб может увести еще глубже - в безграничные миры воображения.

