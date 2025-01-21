Лунный календарь на февраль обещает немало хороших дней, но будет и несколько не очень благоприятных.

Февраль начнется с фазы растущей Луны, которая будет освещена на 7,9%. В астрологии это время считается благоприятным для любого рода начинаний. Сколько продлится этот период и в какие дни не стоит решать семейные, рабочие, финансовые и прочие вопросы -подскажет лунный календарь на февраль 2025.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как будут меняться фазы Луны в феврале 2025

1 февраля, как уже говорили, Луна будет освещена на 7,9%, но ее освещенность может меняться и варьироваться до 10% в день. Всего Луне нужно 29,53 дня для того, чтобы обойти вокруг Земли (совершить полный оборот) - это и есть лунный цикл. Всего в нем 8 лунных фаз:

Видео дня

новолуние - не очень благоприятный период;

растущий серп;

первая четверть;

растущая Луна;

полнолуние - не очень благоприятный период;

убывающая Луна;

последняя четверть;

убывающий серп.

Растущий серп, первая четверть и растущая Луна - подходят для планирования и начала новых дел, убывающая Луна, последняя четверть, убывающий серп - для завершения всего.

Фазы Луны в феврале 2025 выглядят так:

1 - 11 февраля - Луна растет;

12 февраля - полная Луна;

13 - 27 февраля - Луна убывает;

28 февраля - новая Луна.

Солнечных и лунных затмений не будет.

Лунный календарь на февраль 2025

Ориентируясь на лунные фазы и расположение планет, астрологи выделяют более или менее благоприятные дни месяца - как в целом, так и для разных сфер жизни:

благоприятные дни в феврале 2025 - 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11;

не очень благоприятные даты - 1, 2, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28;

неблагоприятные дни - 19, 20 число.

Все остальные дни - нейтральные.

Тем не менее, есть сферы, в которых неблагоприятные дни могут быть удачными. Например, это происходит, когда Луна из одного знака Зодиака переходит в другой, который благоволит к тому или иному виду деятельности.

Благоприятные дни в феврале по сферам:

начинания: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 февраля;

финансы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

работа: 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25;

любовь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

зубы: 4, 5, 6, 23, 24, 25;

поездки: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 22, 23.

Дни полнолуния и новолуния (12 и 28 число), как уже говорили, считаются не очень благоприятными по энергетике, в эти дни советуют воздержаться от каких-либо перемен.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2025.

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