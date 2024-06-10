Часто дарение - единственный способ избавления от ненужной одежды.

Когда те или иные предметы гардероба приходят в негодность или просто надоедают, многие из нас стирают их и отдают знакомым, продают на торговых площадках или выносят на помойку для нуждающихся. УНИАН выяснил, почему нельзя отдавать свои вещи и как поступить с ненужной одеждой.

Можно ли отдавать свои вещи чужим людям на самом деле

Причина, почему нельзя отдавать свои вещи другим, кроется в энергетике предметов. Считается, что, к примеру, одежда, которую человек носит постоянно, накапливает его эмоции - и хорошие, и плохие. Если вы отдаете кому-то ту или иную вещь, то вместе с ней человек получает и ваши негативные сценарии из жизни, то же самое происходит и с вами при попадании чужого предмета в ваши руки.

Когда нельзя отдавать вещи из дома и что именно под запретом

Опытные эзотерики называют несколько ситуаций, когда нельзя отдавать вещи из дома, запомните их, чтобы не навлечь беду:

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не отдавайте предметы, пока зависите от них эмоционально или физически;

не стоит дарить что-либо врагам или недоброжелателям, психически больным людям.

Третий пункт касается случаев, когда вы хотели передать вещи нуждающимся, а в итоге ваши дары оказались в руках мошенников, продающих одежду или другие предметы обихода на рынках или в интернете.

Запомните, какие вещи нельзя отдавать и принимать даром:

постельное - к потере денег;

любые головные уборы - к болезням головы и ухудшению самочувствия;

нижнее белье, пижамы, халаты - к проблемам в интимной сфере;

вещи, которые дороги как память - потеряете энергию;

детскую обувь - к болезням;

вещи умершего, если смерть была тяжелой или насильственной - тяжелая энергетика перейдет новому хозяину;

кольца - потеряете энергию, удачу и здоровье;

полудрагоценные и драгоценные камни - могут быть инструментом черной магии.

Также не рекомендуется отдавать детские игрушки, которые любит ребенок, даже если вырос. Единственное исключение - если ваше чадо согласно отдать любимую вещь без ваших уговоров, слез и истерик.

Как правильно отдавать свои старые вещи и брать их у людей

Есть несколько правил, как правильно отдавать свои вещи чужим людям или брать у них что-то, дабы не навлечь беду ни на себя, ни на человека. Во-первых, запомните, что решение о прощании с одеждой или любым другим предметом должно быть осознанным и без сожаления. Во-вторых, с вещью нужно мысленно попрощаться и поблагодарить ее за то, что она принесла в вашу жизнь.

В-третьих, перед тем как отдавать или выбрасывать, постирайте одежду в подсоленной воде, а предмет, который стирке не подлежит, можно протереть дезинфицирующим раствором. То же самое касается и ситуации, когда вещи дарят вам - не берите ничего у малознакомых людей или у тех, чья судьба печальна и мрачна, а также сразу очищайте все, что приходит к вам в дом, доступными способами.

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