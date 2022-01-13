Почему часы останавливаются и стоит ли бояться, если воет собака - узнайте на УНИАН.

Славяне издавна верили в силу народных примет. По погоде или поведению животных люди узнавали о грядущих событиях и могли своевременно подготовиться к ним. Далеко не все знаки от Высших сил сулят добрые вести, некоторые предупреждают об опасности. УНИАН расскажет, на какие приметы и суеверия стоит обратить внимание.

Ранее мы рассказывали, к чему снится, что выпал зуб.

Остановились часы - эзотерика

Для того, чтобы правильно растолковать такую примету, нужно обратить внимание на то, кому принадлежат часы. Если механизм носит определенный человек, то ему следует лучше заботиться о своем здоровье - велика вероятность болезни. Если же остановились настенные часы в доме, в таком случае жилищу грозит пожар, ограбление или смерть кого-то из проживающих в нем.

Птица залетела в окно

Внимательно посмотрите на то, как ведет себя птица, оказавшаяся внутри квартиры. Влетела в открытое окно - знак от умерших родственников. Эзотерики считают, что души погибших приходят в мир живых в виде птиц и пытаются о чем-то предупредить. Пернатая попала в дом через дверь - к тяжелому заболеванию или кончине кого-то из родных. Но есть и хорошее толкование - к приезду родственников или переезду в другое жилье. Птица, которая залетела в офисное помещение, сулит конфликты и разногласия между коллегами.

Если у вас есть кошка и она поймала незваного гостя - это добрый знак. Домашнее животное защитило вас от возможных неприятностей.

Нельзя возвращаться, если что-то забыли

Мало кто знает, откуда взялась эта примета, хотя верит в нее практически каждый. Все дело в том, что, выходя из дома, вы несете энергетику положительного движения вперед. Если возвращаетесь обратно, то меняете траекторию на противоположную - отрицательную, поэтому велика вероятность неудачного дня. Для того, чтобы "вернуть всё, как было" по возвращении домой, посмотритесь в зеркало и покажите язык. Таким образом вы "отзеркалите" происходящее и ваше движение снова будет по нужной траектории.

Собака воет ночью - к чему это

Читайте такжеГороскоп на 13 января: Львам нужно рискнуть, а Скорпионам - сдерживать эмоцииБлагодаря хорошему нюху и способности улавливать энергетические вибрации, собака может учуять перемены и предупредить о них хозяина. Помните, что если пес воет ночью - плохие новости придут издалека или человек пострадает от чужих рук. При этом нужно обращать внимание - четвероногий, который воет глубокой ночью, словно волк - знак того, что в вашу жизнь вмешается нечистая сила.

Преследование, лак и вой не вашей собаки - к серьезной беде. Если пес жалобно скулит рядом с вами - ждите проблем со здоровьем. Бесконечный вой и катание собаки по полу - к значительным переменам в жизни. А если животное воет или скулит перед важным событием, будьте уверены - все пойдет не по плану.

О чем предупреждают вороны

Издавна считалось, что вороны - предвестники дурных новостей, так как тесно связаны с потусторонним миром. К примеру, если вы слышите карканье вороны, но не видите саму птицу - это предупреждение о болезни. Ворона села рядом, поговорила с вами и улетела - в жизни вы что-то делаете неправильно, нужно менять направление. Слышать карканье под окнами несколько дней подряд - о вас кто-то распускает сплетни. Ворона скачет по подоконнику - к крупным денежным тратам.

Приметы про одежду и вещи наизнанку

Наши предки считали, что рассеянность, из-за которой вы надеваете одежду неправильно, ведет к неприятностям. Самое распространенное толкование такой ситуации - человек, который надел одежду наизнанку, будет бит. Причем, не обязательно физически - его могут победить морально или интеллектуально.

Существует примета, согласно которой, нижнее белье, надетое наизнанку, сулит предательство партнера, конфликты в паре или с друзьями. Деловые предметы гардероба (пиджаки, жакеты, брюки или рубашки), которые вы надели не той стороной, предупредят вас о ссорах и неурядицах на работе. Нейтрализовать действие приметы можно, если снять одежду и несколько минут постоять на ней босиком.

Поздравить заранее с днем рождения

Поверье, согласно которому нельзя желать ничего человеку до праздничной даты, появилось очень давно. Славяне считали, что, когда ребенок появляется на свет, Высшие силы не сразу берут его под свою защиту. Таким образом, если вы заранее поздравляете человека, значит напоминаете нечистой силе о его существовании и все, сказанное вами с добрым посылом, именинник обретет троекратно, но в негативном значении.

Разбитое зеркало

Каждый из нас слышал о том, что разбить зеркало - дурной знак. Народные приметы гласят, что зеркало, разбившееся на сотни мелких осколков, сулит гибель близкого человека. Смотреться в разбитое зеркало тоже нельзя - накличете беду на себя и своих родных. Зеркало, которое упало и разбилось, хотя его никто не трогал - знак беды для живущих в доме.

Если предмет разбился у вас в руках, значит несчастье произойдет именно с вами. Уберечь себя от таких проблем можно, если собрать осколки веником, не смотрясь в них, завернуть в ткань и вынести на мусорку вне дома.

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