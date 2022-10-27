Почему свекла теряет цвет в борще, как этого избежать и что добавить для насыщенности вкуса - узнайте в материале УНИАН.

Историки говорят, что в Киевской Руси борщ изначально варили из борщевика - отсюда и название блюда. Позднее в него стали добавлять свеклу, а в XIX веке - еще и картофель. УНИАН раскроет секреты приготовления идеального борща, которого вы еще не пробовали.

Ранее мы говорили о том, как приготовить настоящий украинский борщ по классическому рецепту.

Идеальный красный борщ - главные секреты

Всем известно, что рецептов борща существует великое множество - у каждой хозяйки свои нюансы и кулинарные хитрости. Однако, есть несколько обязательных правил, которые нужно соблюдать, чтобы в итоге у вас получился наваристый и вкусный борщ.

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Бульон

Мясо обязательно нужно заливать холодной водой, варить его только на маленьком огне и регулярно убирать пенку. Это нужно для того, чтобы борщ оставался прозрачным. Если вы не знаете, какое мясо лучше всего для борща, то запоминайте - только на косточке. Именно оно дает наваристую структуру, причем, не важно, что вы используете - свинину, говядину или курицу.

Если даже после наших советов бульон все равно остался мутным - долейте в кастрюлю холодной воды и закипятите жидкость. Поднимется пена, вы ее уберете и увидите, что бульон стал прозрачным. Отвечая на вопрос о том, какие специи можно добавлять в борщ, опытные кулинары называют лавровый лист и перец горошком - они придают борщу незабываемый аромат. Также лучше положить целую луковицу для пикантного вкуса.

Свекла

Многие хозяйки сталкиваются с разными проблемами в процессе приготовления борща именно из-за этого ингредиента. Самая главная дилемма - как сварить борщ, чтобы свекла не потеряла цвет. Для того, чтобы вы не столкнулись с такой ситуацией, запоминайте - сырую свеклу добавлять в зажарку нельзя. Она обеспечит вкус, но потеряет цвет, поэтому предварительно ее можно сварить, запечь или потушить с томатной пастой.

Сахар и кислота

Уникальный баланс вкуса, которым славится борщ, создается за счет добавления сахара - не более 1-2 ч.л на пятилитровую кастрюлю. Вы можете "посахарить" зажарку с томатами или свеклу, но сделать это нужно обязательно. Сахар не только подсластит борщ в принципе, но и немного "успокоит" вкус томатов. Что касается кислоты, то вы можете добавить лимонную или влить немного уксуса, тогда баланс сладости и кислинки будет выдержан идеально. Главное - добавлять кислоту до того, как вы положите в кастрюлю свеклу.

Правильная подача

Самые лучшие дополнения к борщу - это сало и чеснок. Для того, чтобы сделать завершающий штрих, измельчите сало с чесноком в блендере, посолите, перемешайте, а затем добавьте в борщ. Делать это нужно через пару минут после того, как вы выложили капусту. Дальше важно настоять борщ - лучше всего дать ему от 10 до 30 минут. Тогда все продукты в борще напитаются соком, специи отдадут свои ароматы, а блюдо получится наваристым и сытным.

Как варили борщ в старину - рецепт

Предлагаем вашему вниманию рецепт "Гетманского" борща, который издавна варили в Киеве. Его особенность в том, что он варится на говядине с добавлением фасоли - так делали только в одном регионе.

говядина - 800 гр;

картофель - 80 гр;

капуста - 80 гр;

морковь - 1 шт;

фасоль - 50 гр;

баклажаны - 50 гр;

репчатый лук - 1 шт;

свекла - 1 шт;

сметана - 10 гр;

петрушка;

лавровый лист;

специи, соль.

Говядину залить холодной водой, добавить лук и лавровый лист, на большом огне довести до кипения. Мясо вытащить, нарезать порционно, бульон процедить, посолить, снова довести до кипения. Свеклу отварить, нарезать соломкой, выложить в бульон вместе с мясом и снова довести до кипения. Нарезать картофель дольками, нашинковать капусту и добавить в кастрюлю.

Сделать зажарку из моркови и лука, фасоль отварить до готовности, баклажаны протушить с маслом и протереть через сито. Добавить в борщ, варить еще 15 минут. Дать борщу настояться, а затем подавать к столу со сметаной и петрушкой.

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