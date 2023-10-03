Рассказываем, как убрать мочевой камень с пластика на унитазе и вымыть сантехнику добела.

Каждая хозяйка знает, что ободок унитаза и крышка от него - самые проблемные места, ведь они не просто быстро загрязняются, но и очень сильно желтеют. УНИАН выяснил, как убрать желтизну на крышке унитаза с помощью бюджетных средств.

Как обновить крышку унитаза и ободок с помощью соды

Если вы видите, что пожелтела крышка унитаза, и не хотите использовать "химию" из магазина, возьмите обычную пищевую соду. Для начала вам нужно вымыть ободок и крышку, как обычно, с любым дезинфектором. Потом растворить 2 ст.л пищевой соды в воде так, чтобы получилась кашица. Нанести на проблемные участки сантехники, оставить на 10-15 минут. Губкой почистить сиденье и крышку, а затем смыть теплой водой. Процедуру можно повторять несколько раз - до тех пор, пока желтые пятна не исчезнут.

Как очистить крышку унитаза от мочевого камня уксусом

Еще одно проверенное средство - обыкновенный столовый 9% уксус. Если вы до сих пор не знаете, как отмыть мочу с пластика, то смело записывайте рецепт:

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смочить бумажные полотенца или салфетки уксусом;

накрыть ими крышку унитаза и сиденье;

оставить на 1-2 часа;

убрать полотенца (салфетки) и вымыть унитаз влажной губкой.

Как и в предыдущем способе с содой, уксусом можно мыть пожелтевшие места унитаза, пока они не станут белоснежными. Однако средство настолько эффективное, что даже для запущенных случаев достаточно максимум 2-3 раз.

Как отполировать крышку унитаза белизной

Мало кому знакомый "бабушкин" лайфхак, как удалить мочевой камень с пластмассы - это использовать самый дешевый отбеливатель. Белизна помогает справиться даже с сантехникой, которую, кажется, годами никто не отбеливал. Вам нужно просто аккуратно полить белизной пластиковые детали унитаза и оставить на 5 минут.

Потом сиденье и крышку снять, опустить в ведро или таз, наполненные теплой водой. Там растворить 2-3 ст.л белизны, оставить на 15 минут. После этого тщательно потереть губкой пластик до тех пор, пока пятна не исчезнут. В конце вымыть обычным мылом, промыть водой, вытереть насухо и поставить на место.

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