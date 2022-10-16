Магний содержится во многих продуктах, употребляемых нами в пищу: бобовые, орехи, семечки, молочные продукты, зеленые листовые овощи.

В аптеках можно встретить множество пищевых добавок, магний – одна из них. УНИАН рассказывает, как правильно принимать магний, чтобы он не навредил организму.

Магний – это питательное вещество, в котором нуждается человеческий организм для поддержания здоровья. Он важен для множества процессов – от регулирования уровня сахара в крови и артериального давления до работы нервной системы.

Магний – польза и вред добавки

В настоящее время ученые продолжают изучать, как магний влияет на здоровье, какова его польза и какой он может приносить вред.

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Считается, прием магния может способствовать решению некоторых проблем со здоровьем. Например, снизить кровяное давление и риск развития диабета 2 типа, уменьшить риск переломов костей и остеопороза. Отдельные исследования демонстрируют, что у людей, в рационе которых много магния, более низкий риск некоторых видов сердечных заболеваний и инсульта. Но эти исследования не дают понять, в какой степени эффект был вызван магнием, а не другими питательными веществами.

Также ученые выяснили, что у людей, страдающих мигренью, может быть низкий уровень магния. Но не следует рассматривать прием магния в добавках как способ избавиться от головной боли – ее может спровоцировать не только недостаток магния.

Чрезмерное употребление магния в пищевых добавках и лекарствах может серьезно навредить организму. В частности, оно чревато такими негативными последствиями, как диарея, тошнота и спазмы в животе, нерегулярное сердцебиение и даже остановка сердца.

Когда стоит принимать добавки с магнием

Магний содержится во многих продуктах, употребляемых нами в пищу: бобовые, орехи, семечки, молочные продукты, зеленые листовые овощи. При недостаточном их употреблении или при нарушениях усвояемости магния может возникнуть его дефицит – гипомагниемия.

Для борьбы с этой проблемой врачи рекомендуют в первую очередь откорректировать диету. Также магний доступен в поливитаминно-минеральных добавках и других пищевых добавках. Как отмечается в рекомендациях Национального института здравоохранения США (NIH), в такой форме магний усваивается организмом лучше. Но добавки стоит принимать исключительно для лечения подтвержденного дефицита магния в организме после консультации с медиками.

Как правильно принимать магний

При приеме добавок, содержащих магний, необходимо ориентироваться на рекомендации медиков или диетолога. На основе анализов специалист сможет подсказать, сколько по времени нужно пить магний. Медик также может расписать, как долго можно принимать магний и какой должна быть дозировка.

Необходимое количество магния, которое в среднем нужно употреблять в день, зависит от возраста и пола. Так, суточная норма магния для женщин 310-320 мг, а для мужчин – 400-420 мг. Для девочек-подростков (14-18 лет) суточная норма составляет 360 мг, для мальчиков-подростков – 410 мг.

Когда нельзя принимать магний

Употребление добавок с этим веществом противопоказано, если у вас есть тяжелая почечная недостаточность, гипервитаминоз витамина В6, непереносимость фруктозы и ряд других заболеваний. Обязательно проконсультируйтесь с врачом или диетологом, чтобы исключить наличие противопоказаний для приема магния.

Также есть ряд препаратов, с которыми не стоит комбинировать такую добавку. В списке того, с чем нельзя принимать магний, бисфосфонаты, антибиотики, диуретики, лекарства для облегчения симптомов кислотного рефлюкса или лечения пептической язвы.

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