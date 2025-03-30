Раствор необходимо перелить в пульверизатор, чтобы обработать растения.

Слизни на огороде - настоящая проблема, ведь они поедают огурцы, клубнику, помидоры и салат, а также некоторые цветы. Именно эти вредители переносят разные грибковые заболевания, заражая культуры на грядках, а растения, атакованные вредителями, медленнее растут и хуже развиваются. Именно поэтому каждый огородник должен найти свое лучшее средство от слизней.

Как избавиться от слизней навсегда - лайфхак

Есть несколько народных методов, как избавиться от слизней. Как минимум, можно использовать кофейную гущу - ею достаточно посыпать те участки на огороде, где были замечены вредители. Они крайне не любят кофе, такое "угощение" их отпугивает. Примерно так же работает и древесная зола - она действует на слизней как раздражитель, поэтому незваные гости стараются избегать участков, где была замечена зола.

Также эффективна и яичная скорлупа - ее лучше перемолоть в крошку или просто растолочь на мелкие кусочки так, чтобы остались острые края, и посыпать вокруг растений. Слизни, заползая на скорлупу, получают раны, и больше не возвращаются.

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Некоторые огородники используют пивные ловушки - для того чтобы последовать их примеру, возьмите обычные стеклянные банки или пластиковые стаканы и налейте в них пиво. Приманку расставьте на грядках - вредители заползут внутрь емкости и утонут в напитке.

Кроме того, можете посыпать грядки солью, но будьте осторожны - консервант не должен попасть на растения, иначе он их погубит. Желательно рассыпать соль вокруг посадок, например, на дорожках. Если слизни попадут в ловушку, то получат обезвоживание и умрут.

Проверенное средство от слизней - чесночная вода

Эксперты издания Express утверждают, что лучшее средство от слизней - это чесночная вода. Это может показаться странным, но улитки реагируют на серу в чесноке, которая имеет чрезвычайно резкий запах, действующий как естественный репеллент.

Компоненты чеснока могут быть умеренно токсичными для слизней и улиток, а его резкий запах также причиняет им дискомфорт. Запах будет раздражать слизней и улиток и сбивать их с толку, если он находится рядом с вашими садовыми растениями, делая их крайне неаппетитными.

По мнению специалистов, это простой и экологичный способ отпугнуть нежелательных вредителей, не причиняя вреда полезным насекомым, таким как шмели или бабочки.

Для того чтобы приготовить натуральный репеллент, поместите две головки чеснока в большую кастрюлю, наполненную водой. Варите чеснок в течение нескольких минут, пока он не станет очень мягким. Затем выключите огонь и дайте воде остыть, выжмите сок из чеснока в воду. Процедите смесь, чтобы осталась только вода, которая будет немного мутной, и храните ее в сухом прохладном месте. Когда захотите использовать, разбавьте две столовые ложки раствора в пяти литрах воды и опрыскивайте растения еженедельно через пульверизатор.

Лучше всего применять этот раствор в прохладную погоду - ранним утром или вечером, так как в это время слизни наиболее активны.

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