Многие полагают, что сварить куриный бульон - это просто: мол, взял курицу, залил водой и готово. На самом деле, здесь есть несколько тонкостей. Как улучшить вкус куриного бульона с помощью трех простых ингредиентов - рассказываем, как варили это блюдо наши бабушки.
Что лучше положить в куриный бульон - какие части курицы использовать
Для бульона можно взять как целую курицу, так и ее части - но важно брать суповую курицу, а не бройлерную.
Суповая птица - это курица-несушка в возрасте от 2 лет. Она жестче, чем бройлерная и дольше готовится, но из нее бульон получится более наваристым и насыщенным.Видео дня
Если готовите целую курицу, то из нее нужно обязательно удалить внутренности и лишний жир, иначе бульон будет мутным. Если берете для бульона части курицы, то это могут быть остов, крылья, ножки или бедра на кости. Филе использовать не стоит - оно не даст навара.
Что добавить в бульон, чтобы он был вкуснее - три доступных ингредиента, которые сделают суп идеальным
Чтобы бульон получился отличным, с аппетитным ароматом и правильным вкусом, достаточно использовать 3 ингредиента. Они усиливают нежный вкус и приятный аромат курицы:
- Морковь
Ее разрезают на 3-4 части и кладут в кастрюлюв самом начале варки, вместе с курицей.
- Репчатый лук
У луковицы снимают лишь самый верхний слой шелухи, а после ее тщательно моют и так, прямо в оставшейся шелухе добавляют в бульон. Зачем это делают? Шелуха придает бульону золотистый цвет, а сама луковица усиливает вкус курицы.
Морковь и лук нужно достать из бульона за несколько минут до окончания приготовления.
- Укроп
Что добавить в куриный бульон для аромата? Конечно же, укроп - он очень гармонично вписывается в блюдо. Добавляют зелень после завершения варки, перед тем, как подавать на стол. Много класть укропа не стоит, чтобы он не перебивал аромат супа.
Сколько варить бульон из курицы? Запаситесь терпением: суповая курица будет готовиться минимум полтора часа. Причем, варить ее нужно на медленном огне. Нужно смотреть: если мясо с легкостью отделяется от кости, оно готово.
И еще пару тонкостей:
- на 1 кг мяса берут 2-2,5 литра воды;
- мясо и другие ингредиенты кладут только в холодную воду и затем доводят до кипения - так они будут равномерно нагреваться и постепенно отдавать свои соки;
- солить бульон нужно в начале варки - соль способствует выделению из мяса соков и суп получится более насыщенным.
Также в процессе приготовления с супа нужно снимать пенку - чтобы бульон не горчил и был прозрачным.
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