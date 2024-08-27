На каком масле лучше жарить / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Большинство хозяек готовят на подсолнечном масле - оно наиболее доступно и к нему все привыкли. Увы, иногда этот продукт может нести в себе угрозу для здоровья - впрочем, как и ряд других растительных и животных жиров. Рассказываем, на что нужно обращать внимание при их выборе и на каком масле лучше всего жарить.

На каком масле нельзя жарить и почему

Прежде, чем использовать продукт для приготовления еды, следует обратить внимание два таких показателя:

  • точка дымления - то есть, верхний порог температуры, при которой происходит задымление и образуются канцерогены, опасные для здоровья и портящие вкус пищи;
  • окислительная стабильность - как продукт сохраняет показатели качества, когда подвергается высокой температуре, а также при контакте с воздухом.

То есть, каждый жир - как растительный, так и животный - имеет температурный предел, при котором продукт можно использовать без опаски. Поэтому на некоторых жирах можно жарить, а другие - использовать только сырыми.

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В процессе приготовления, все жиры подвергаются таким температурам:

  • при жарке - 120-160°C;
  • при готовке во фритюре - 160-180°C;
  • при запекании - 180°C.

Чем больше продукт содержит жирных кислот и чем меньше примесей - тем выше у него будет точка дымления.

Вот какие показатели у наиболее популярных масел:

  • у подсолнечного - 107°C;
  • у подсолнечного рафинированного - 227°C;
  • у кукурузного - 178°C;
  • у кукурузного рафинированного - 232°C;
  • у оливкового extra virgin (первого холодного отжима) - 160°C;
  • у оливкового virgin - 210°C;
  • у рафинированного оливкового - 200-243°C;
  • у кунжутного - 107°C;
  • у льняного - 107°C;
  • у тыквенного - 107°C;
  • у рапсового - 107°C;
  • у пальмового - 235°C;
  • у кокосового - 177°C;
  • у кокосового рафинированного - 204°C.

Если говорить о животных жирах, то цифры здесь такие:

  • у сливочного - 150-177°C;
  • у маргарина - 182°C;
  • у свиного сала и смальца - 190°C;
  • у гусиного и говяжего жира - 215°C.

Исходя из этого, а также с учетом второго критерия, можно определить, на каком масле полезно жарить, это:

  • рафинированное подсолнечное;
  • оливковое ;
  • кокосовое;
  • сливочное;
  • свиное сало (или смалец), гусиный жир, говяжий.

Лучше не жарить на:

  • нерафинированном подсолнечном масле;
  • рапсовом;
  • кунжутном;
  • тыквенном;
  • льняном.

Следует помнить, что все растительные масла холодного отжима лучше употреблять в пищу как раз в сыром виде - только тогда они будут полезны.

Ранее мы рассказывали, что нельзя хранить в холодильнике на дверце.

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