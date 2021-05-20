Северодонецкий депутат-педофил будет отбывать максимальное наказание.

Луганская областная прокуратура отстояла в суде апелляционной инстанции наказание в виде 15 лет лишения свободы бывшему депутату Северодонецкого городского совета за изнасилование несовершеннолетних и малолетних детей, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и развращение несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Установлено, что бывший депутат горсовета на протяжении 2006-2012 годов систематически совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних. Под предлогом просмотра кино, мультфильмов и других развлечений он приглашал детей к себе домой, склонял их к употреблению алкогольных напитков и прибегал к сексуальному насилию.

В уголовном производстве задокументировано 14 эпизодов развратных и насильственных действий в отношении 6 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая младшая потерпевшая была родной племянницей осужденного.

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В течение 5 лет мужчина скрывался от правоохранительных органов в Киеве по документам своего умершего в Российской Федерации брата. В апреле 2017 года его задержали.

19 июня 2020 года Северодонецким городским судом Луганской области был приговорен бывший депутат к максимально возможному сроку лишения свободы за указанные преступления.

"Не признавая вину и не соглашаясь с назначенным наказанием, обвиняемый и его защитники подали апелляционные жалобы. Но суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Сейчас приговор суда вступил в законную силу.

Осужденного направят в учреждение отбывания наказаний. В период рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций он находился под стражей в Старобельском следственном изоляторе.

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Автор: Денис Прядко