Луганская областная прокуратура отстояла в суде апелляционной инстанции наказание в виде 15 лет лишения свободы бывшему депутату Северодонецкого городского совета за изнасилование несовершеннолетних и малолетних детей, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и развращение несовершеннолетних.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.
Установлено, что бывший депутат горсовета на протяжении 2006-2012 годов систематически совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних. Под предлогом просмотра кино, мультфильмов и других развлечений он приглашал детей к себе домой, склонял их к употреблению алкогольных напитков и прибегал к сексуальному насилию.
В уголовном производстве задокументировано 14 эпизодов развратных и насильственных действий в отношении 6 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая младшая потерпевшая была родной племянницей осужденного.
Читайте такжеЖдал, когда уйдут соседи: под Харьковом задержали 60-летнего педофила (фото)
В течение 5 лет мужчина скрывался от правоохранительных органов в Киеве по документам своего умершего в Российской Федерации брата. В апреле 2017 года его задержали.
19 июня 2020 года Северодонецким городским судом Луганской области был приговорен бывший депутат к максимально возможному сроку лишения свободы за указанные преступления.
"Не признавая вину и не соглашаясь с назначенным наказанием, обвиняемый и его защитники подали апелляционные жалобы. Но суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Сейчас приговор суда вступил в законную силу.
Осужденного направят в учреждение отбывания наказаний. В период рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций он находился под стражей в Старобельском следственном изоляторе.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Кривом Роге мужчина напал на 10-летнюю девочку в лифте (фото)
- Под Днепром отец изнасиловал 13-летнюю дочь, которая пришла к нему в гости
- В Донецкой области пьяный мужчина изнасиловал 14-летнего подростка
- Мужчина напоил водкой: в Одесской области госпитализирован 9-летний мальчик (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram