"Злоумышленник ведет себя нервно и несогласованно": Геращенко о ситуации в Луцке

Замминистра внутренних дел назвал переговоры лучшим вариантом для освобождения заложников живыми и здоровыми.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что переговоры с мужчиной, который с самого утра удерживает заложников в автобусе в Луцке, продолжаются.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Я хочу сказать, что наша стратегия в этом случае – это переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Мы считаем, что лучший вариант, чтобы заложники были освобождены и были живы и здоровы – это именно переговоры", - заявил Геращенко.

Он уточнил, что злоумышленник ведет себя нервно, несогласованно и подтвердил, что тот действительно пытался сбить дрон.

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"В настоящее время мы продолжили эти переговоры. Мы просим его разрешить поднести воду и еду для тех лиц, кто находится в заложниках, но пока что он не дал согласия на это", - сказал Геращенко.

Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По информации СБУ, в заложниках у мужчины находятся около 10 человек.

Что известно о террористе из Луцка

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

По информации СМИ, луцкого террориста, захватившего автобус с пассажирами, на самом деле зовут Максим Степанович Кривош, а Максим Плохой - это его псевдоним.

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