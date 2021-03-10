Место взрыва в Кропивницком / фото ГСЧС
В Кропивницком вечером во вторник произошел взрыв в многоэтажке, пострадали двое людей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Информацию о взрыве неизвестного происхождения в квартире на втором этаже многоэтажки спасатели получили в 19:52. Инцидент произошел на улице Юрия Коваленко, 7.
фото ГСЧС
По прибытию было ликвидировано возгорание. В результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу. Еще семеро граждан эвакуированы.
фото ГСЧС
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