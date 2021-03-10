На месте работают спасатели.

В Кропивницком вечером во вторник произошел взрыв в многоэтажке, пострадали двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Информацию о взрыве неизвестного происхождения в квартире на втором этаже многоэтажки спасатели получили в 19:52. Инцидент произошел на улице Юрия Коваленко, 7.

По прибытию было ликвидировано возгорание. В результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу. Еще семеро граждан эвакуированы.

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Автор: Юрий Годован