Взрыв на Позняках: среди погибших может быть сын известного сепаратиста - журналист

Хмелевой-старший поддержал боевиков Стрелкова, а во время отступления - уехал вместе с ними в Донецк.

Среди погибших в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве есть сын известного сепаратиста и бывшего депутата от Коммунистической партии Украины Анатолия Хмелевого.

Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

Читайте такжеВзрыв на Позняках: жители соседних секций дома могут возвращаться в свои квартиры – Кличко

«Как тесен мир... Оказывается, один из погибших при взрыве дома на Позняках – Александр Хмелевой – сын бывшего депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого», – говорится в сообщении.

В 2014 году, по словам Казанского, Хмелевой-старший поддержал боевиков Стрелкова, а во время отступления - уехал вместе с ними в Донецк.

Кроме того, экс-нардеп писал письма депутатам Госдумы РФ с требованием признать «ДНР» и одновременно получал повышенную украинскую пенсию как бывший депутат.

Журналист утверждает, что квартиру на Позняках тот получил еще во время своей депутатской деятельности.

«Понятия не имею, разделял ли погибший взгляды отца. Не испытываю никакого злорадства по поводу произошедшего», – добавил Казанский.

Читайте такжеГеращенко назвал основную версию причины взрыва во многоэтажке на Позняках

Как сообщал УНИАН, взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня в 10:00. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Полиция открыла уголовное производство.

В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома. Отмечалось, что предварительно, угрозы для других секций дома нет. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и троих мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

24 июня заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев заявил, что пострадавшим выплатят компенсацию от 50 до 100 тыс. грн и обеспечат жильем, равноценным тому, которое они потеряли.

26 июня президент Владимир Зеленский выдал 12 пострадавшим семьям сертификаты на новые квартиры. По его словам, остальные семьи - 28 - получат квартиры в течение максимум полтора месяца. Пострадавшие жильцы дома заявляют, что накануне трагедии чувствовали запах газа в доме после того, как специалисты компании «Киевгаз» проводили поверку счетчиков.

В «Киевгаз» отметили, что в июне снимали счетчики в указанном доме на плановую поверку. В компании сообщили, что предоставили правоохранительным органам всю информацию и документацию, необходимую для расследования взрыва, и создали комиссию для расследования для выяснения обстоятельств аварийной ситуации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram