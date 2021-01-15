Осталось разобрать четыре этажа из девяти.

В Киеве проводится демонтаж аварийного подъезда многоэтажки, в которой летом прошлого года прогремел взрыв.

По состоянию на сегодня из девяти этажей спасателям осталось разобрать четыре, рассказали сайту 044.ua в пресс-службе Управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

В ведомстве не уточнили, сколько именно продлятся работы по демонтажу. Подъезд, в котором произошел взрыв, был призван аварийным. Поэтому разрушенную часть дома разбирают очень осторожно.

Взрыв на Позняках: что известно

Взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня. Были разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи одного из подъездов. В результате взрыва погибли 5 человек. Без жилья остались 125 человек.

Полиция открыла уголовное производство.

Пострадавшие заявляют, что накануне трагедии ощущали запах газа в доме после того, как специалисты компании "Киевгаз" проводили поверку счетчиков.

В "Киевгаз" сообщили, что в июне снимали счетчики в этом доме на плановую поверку. В компании заверили, что предоставили правоохранительным органам всю информацию и документацию, необходимую для расследования взрыва, и создали комиссию для расследования.

13 августа президент Владимир Зеленский заявил, что новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.

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Автор: Юрий Годован