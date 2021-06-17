В Херсонской области солдат из Кропивницкого совершил самоубийство.
Об этом рассказал руководитель Херсонской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфер Руслан Цыганков, пишет Суспільне.
По его словам, инцидент произошел еще 4 июня в воинской части, расположенной возле Антоновки в пригороде Херсона.
«Прослужил год, до конца срочной службы оставалось пол года ... Выстрел был осуществлен в голову из табельного оружия, которое принадлежало непосредственно солдату. Причины выясняем. Есть определенная переписка с близкими родственниками. Из переписки видно, что депрессивные настроения не были связаны с прохождением военной службы», – рассказал Цыганков.
Читайте такжеПод Одессой мужчина в присутствии очевидцев застрелил друга, после чего совершил самоубийствоПо факту происшествия зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 115 с пометкой «самоубийство».
Сослуживцев погибшего будут допрашивать по делу с применением полиграфа.
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