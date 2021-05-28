В 2020 году в стране зафиксировали 123 таких случая.

За четыре месяца текущего года было зафиксировано 126 случаев подростковых самоубийств или попыток суицида.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные Национальной полиции.

Омбудсмен подчеркнула, что обеспокоена частыми трагическими случаями, в том числе суицидами, которые в последнее время случаются среди детей и подростков.

"Статистика случаев гибели детей и подростков по этой причине неутешительная. По информации Нацполиции, за 2020 год в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, в то же время за четыре месяца текущего года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одесской области нашли повешенным ребенкаДенисова призвала центральные органы исполнительной власти объединить свои усилия для предупреждения трагических случаев и раннего выявления семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Она также обратилась к руководителям органов опеки и попечительства, социальных служб с требованием ответственно относиться к выполнению своих полномочий по защите прав детей.

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Автор: Антонина Доломанжи