Одну пострадавшую сейчас оперируют, другие пациенты находятся в шоковом состоянии.

Четырех туристов, пострадавших в результате взрыва на полонине "Под Берды" в Карпатах, госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на директора медучреждения Андрея Яворского.

По его данным, одну женщину сейчас оперируют, другие пациенты находятся в шоковом состоянии.

"У них взрывные травмы различного генеза. Одна из них имеет перелом, кажется, плечевой кости, а у других идут просто многочисленные взрывные травмы на теле. Состояние пациентов – средней тяжести, но пока шоковое, осуществляем противошоковую терапию", – рассказал Андрей Яворский.

Как говорит медик, детей в областной клинической больнице нет.

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Взрыв в Карпатах - что известно

Инцидент произошел 15 сентября в долине "Под Берды" вблизи села Вороненка Надворнянского района.

Двенадцать туристов, среди которых двое детей, остановились на привал и развели костер, после чего произошел взрыв.

Сообщение о взрыве поступило в Службу спасения в 21:20. Бойцы ГСЧС начали оперативно-спасательные работы, привлекая к ним медиков.

Очевидцы не понимают, что стало причиной взрыва. У костра они сидели несколько часов, потом насобирали в лесу хвороста и бросили в огонь, после чего и произошел взрыв.

Автор: Денис Прядко