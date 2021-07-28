Злоумышленника задержали "на горячем" во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.

Контрразведчики СБУ разоблачили агента российской военной разведки (ГУ ГШ ВС РФ) в Черкасской области.

Согласно сообщению Службы безопасности, оперативники установили, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы, ‒ сбор и передача информации о военных стратегических объектах.

Чтобы выполнить указания российской разведки, злоумышленник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником сведений, в том числе с ограниченным доступом, относительно мест расположения артиллерийских складов на территории региона, режима их охраны, перечня и количества боеприпасов, хранящихся на них.

Злоумышленника задержали "на горячем" во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Автор: Инна Андалицкая