В Киеве на Печерске ряд домов остался без воды из-за аварии

По информации источника, вода на Печерске появится до 23 ночи.

В Киеве на Печерске без водоснабжения из-за аварии на магистральном водопроводе Водоканала остался ряд домов.

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Как сообщил УНИАН источник, без воды остались дома по адресам: Бассейная ул., 7,9,9 Г, 11Б, 11,13,15,17,19 А, 19Б, 21А, 21Б, 23 \ 52 (13 домов) и Кловский спуск, 9 / 2,11,13,14 Б, 14 \ 24,15,17,20; Мечникова ул., 18; Печерский спуск, 11 (10 домов).

По информации источника, вода на Печерске появится до 23 ночи. Предварительная причина аварии – водой был залит силовой кабель.

Как сообщал УНИАН в некоторых районах Киева исчезло электричество. В сети также появились фото неизвестного дыма над киевской ТЭЦ.

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