Он загрузил на компьютер 150 видеофайлов.

На Львовщине предстанет перед судом мужчина, хранивший дома около полусотни гигабайтов детской порнографии.

Об этом сообщают в Львовской областной прокуратуре.

53-летний житель Стрыя, используя информационно-телекоммуникационные системы, получил доступ к детской порнографии, которую в дальнейшем хранил (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

Следователи выяснили, что мужчина более года, используя свой персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, скачивал для личного использования свыше 150 видео со сценами детской порнографии общим объемом 42 гигабайта.

Читайте такжеУпал с высоты: в Запорожье осудили воспитательницу, оставившую ребенка в садикеПрокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении его.

Ранее сообщалось, что в Великобритании отец не запрещал дочери заниматься сексом, разрешил смотреть порнографию и оставлял с соседом, подозреваемым в педофилии.

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Автор: Людмила Жерновская