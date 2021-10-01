Экс-сотруднику УГО грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследование по делу об избиении танцора из шоу-балета певицы Нади Дорофеевой завершено. Обвинительный акт направили в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления ГБР Киева завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил танцора шоу-балета, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и другие сопутствующие травмы", - говорится в сообщении.

При этом в ГБР уточнили, что обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника УГО уже направили в суд. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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1 августа во время конфликта 28-летний майор Управления государственной охраны ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

3 августа подозреваемого сотрудника УГО взяли под стражу, а на следующий день стало известно о его увольнении из рядов госохраны.

Сам танцор 16 дней находился в медикаментозной коме в связи с полученными травмами. Вышел он из нее 16 августа.

Автор: Анастасия Горбачева