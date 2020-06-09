Во Львове со стрельбой задержали грабителей, укравших 4,5 миллиона гривень

Злоумышленники следили за потерпевшим, который ведет хозяйственную деятельность на территории одного из местных рынков.

Во вторник, 9 июня, в микрорайоне «Сихов» во Львове злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него сумку с 4,5 миллионами гривень.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Нападавших удалось задержать сразу после совершения преступления. Все они являются местными жителями, один из них ранее был осужден за совершение тяжкого преступления. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и пытались убежать.

Читайте такжеНа Львовщине мужчина проказничал в ТРЦ и избил копа

В настоящее время установлено, что злоумышленники следили за потерпевшим, который ведет хозяйственную деятельность на территории одного из местных рынков. По имеющейся информации, задержанные лица «специализировались» на разбойных нападениях. Данная информация будет проверяться во время досудебного расследования.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем Варта-1 со ссылкой на очевидцев сообщает, что в районе, где задержали злоумышленников, были слышны выстрелы, а также видели людей в военной форме. Свидетели происшествия говорят, что рядом с местом задержания гуляли дети.

Как сообщал УНИАН, в марте в Тернополе с автомобиля местного предпринимателя неизвестные украли почти 100 тысяч долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram