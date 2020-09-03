На месте происшествия работают правоохранители, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

В Хмельницком сегодня, около 10 утра, на улице Панаса Мирного произошла стрельба.

Как пишет местное издание Vsim.ua, стреляли в экс-советника хмельницкого городского головы и экс-заместителя начальника горуправления ЖКХ Владимира Путина.

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В комментарии журналистам Путин рассказал, что заезжал во двор, когда навстречу ему выехал другой автомобиль. По его словам, за рулем авто был знакомый ему человек - Александр Сиротин. Между мужчинами возникла словесная перепалка. После слов "Я сейчас тебя научу жить ..." Сиротин выхватил травматический пистолет и выстрелил в сторону Путина. К счастью, он не попал ни в авто, ни у самого Путина.

Предварительно, стрелял Сиротин из пистолета марки "Форт". На месте происшествия работают правоохранители, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Впоследствии в комментариях журналистам стрелок Александр Сиротин рассказал свою версию, случившегося. По словам мужчины, Путин хотел его ударить, поэтому ему пришлось применить оружие.

Справка УНИАН.

Владимир Васильевич Путин ранее работал заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Хмельницкого горсовета. Сейчас - частный предприниматель, занимается утеплением домов.

Александр Сиротин, по информации системы "YouControl", является основателем фирмы "БУДЛАЙФ-ХМ". В 2015 году он баллотировался в Хмельницкий районный совет от политпартии "Свобода".

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Автор: УНИАН