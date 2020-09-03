В Хмельницком сегодня, около 10 утра, на улице Панаса Мирного произошла стрельба.
Как пишет местное издание Vsim.ua, стреляли в экс-советника хмельницкого городского головы и экс-заместителя начальника горуправления ЖКХ Владимира Путина.
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В комментарии журналистам Путин рассказал, что заезжал во двор, когда навстречу ему выехал другой автомобиль. По его словам, за рулем авто был знакомый ему человек - Александр Сиротин. Между мужчинами возникла словесная перепалка. После слов "Я сейчас тебя научу жить ..." Сиротин выхватил травматический пистолет и выстрелил в сторону Путина. К счастью, он не попал ни в авто, ни у самого Путина.
Предварительно, стрелял Сиротин из пистолета марки "Форт". На месте происшествия работают правоохранители, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
Впоследствии в комментариях журналистам стрелок Александр Сиротин рассказал свою версию, случившегося. По словам мужчины, Путин хотел его ударить, поэтому ему пришлось применить оружие.
Справка УНИАН.
- Владимир Васильевич Путин ранее работал заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Хмельницкого горсовета. Сейчас - частный предприниматель, занимается утеплением домов.
- Александр Сиротин, по информации системы "YouControl", является основателем фирмы "БУДЛАЙФ-ХМ". В 2015 году он баллотировался в Хмельницкий районный совет от политпартии "Свобода".
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