На горе-водителя правоохранители составили ряд админпротоколов.

В городе Борисполь Киевской области мужчина управлял авто Mazda без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения, въехал в пять припаркованных машин, а во время общения с правоохранителями кричал и использовал нецензурную лексику. Злоумышленника уже наказали.

ДТП в Борисполе произошли в среду вечером, 9 февраля, на ул. Головатого, говорится в Telegram-канале патрульной полиции Киевской области.

На месте аварий правоохранители выяснили, что злоумышленник въехал в припаркованные ВАЗ, Mitsubishi, Toyota, Hyundai и Audi. В результате аварий никто не пострадал.

Позже сотрудники полиции поговорили с водителем Mazda и заметили у него явные признаки опьянения. По данным правоохранителей, мужчина не захотел проверять уровень алкоголя в крови и вел себя вызывающе: не реагировал на замечания, нецензурно выражался и кричал.Читайте также"Нокаут" от таксиста в Киеве после просьбы: темнокожий парень пожаловался на избиение (фото)

Злоумышленника доставили в участок, на него составили ряд административных материалов: два протокола по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП), протокол по ст. 122-4 (Оставление места ДТП), протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), протокол по ст. 173 (Хулиганство) и вынесено постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без водительского удостоверения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее стало в ночь на 2 февраля в Шевченковском районе Киева на Нивках "неадекват" на джипе несколько раз врезался в столб уличного освещения, а потом быстро ехал по дороге и резко повернул.

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