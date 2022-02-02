В столице прошлой ночью водитель на внедорожнике, в частности, несколько раз протаранил столб.

В ночь на среду, 2 февраля, в Шевченковском районе Киева на Нивках "чудил неадекват" на джипе.

Водитель джипа "отличился" на перекрестке улиц Ружинская и Тешебаева, сообщил Telegram-канал Kyiv Operative и опубликовал видео с места происшествия.

На ролике видно, как автомобиль несколько раз врезался в столб уличного освещения, а позже несся дорогой и резко повернул.

"Какое-то странное создание сегодня ночью чудило на своем джипе на Нивках… если кто-то на вышеуказанных улицах заметил утром свой автомобиль поврежденным – у вас есть реальный шанс найти этого неадеквата", – отмечается в сообщении.Читайте также"Нокаут" от таксиста в Киеве после просьбы: темнокожий парень пожаловался на избиение (фото)

Напомним, в октябре прошлого года в Оболонском районе Киева был "экшн" – пьяный мужчина за рулем автокрана устроил ДТП и пытался скрыться. Нарушителя с большим трудом смогли поймать на ул. Вышгородская.

Во время движения на автокран залез мужчина и пытался добраться до водительской кабины. Потом автокран выехал на тротуар, заехал в переулок и остановился. К водителю таки добрался неравнодушный мужчина и обматерил его. Примечательно, что в кабине был пассажир.

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