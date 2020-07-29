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В Винницкой области от удара током погиб двухлетний мальчик

16:19, 29 июля 2020
Происшествия
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Мальчик играл во дворе и схватился за провод / nashemisto.dp.ua

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, трагедия произошла вечером 28 июля.

Полицейские установили, что мальчик играл во дворе вместе с 5-летней сестрой.

«Их родители в это время находились в доме. Когда родные услышали шум и выбежали на улицу, то увидели на земле сына. Они пытались помочь ребенку, вырвали у него из рук электрический провод, однако травмы, полученные мальчиком в результате поражения током, оказались несовместимыми с жизнью», - говорится в сообщении.

По данному факту открыто производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»).

В ходе расследования будет установлено, должным ли образом родители выполняли свои обязанности по уходу за малолетними детьми.

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