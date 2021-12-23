В соцсетях девушки отмечено, что Севастополь - ее родной город.

В киевском аэропорту пограничники не пустили в Украину модель Элину Бурлакову. Она посещала временно оккупированный Крым и имеет гражданство РФ.

Об этом сообщили Государственная пограничная служба и сама модель в Instagram.

В четверг, 23 декабря, 21-летняя гражданка РФ Элина Бурлакова прибыла в Киев рейсом из Варшавы. Туда она добралась из Москвы.

Читайте такжеТысячи россиян рвутся в Украину: сколько и почему не пустили пограничникиПо прибытии девушке отказали в пересечении украинской границы. Кроме этого, ей на три года запретили въезд в Украину. Также ее привлекли к админответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Она должна будет заплатить 5100 гривен штрафа.

Государственная пограничная служба показала фрагмент общения с гражданкой, где она рассказывает, при каких обстоятельствах неоднократно попадала в Крым. Там она говорит, что приезжала для участия в модельных съемках. В последний раз она там якобы была в июле текущего года.

Сама Бурлакова на своей странице в Instagram поделилась возмущением по поводу этой ситуации.

Говорит, попытаться попасть в Украину было "плохой идеей". По ее словам, пограничники узнали, что ее фото в соцсетях сделаны на полуострове.

В историях она предложила россиянам, незаконно посещавшим оккупированную территорию, лгать украинским пограничникам и удалять посты в соцсетях, которые могли бы свидетельствовать о пребывании в Крыму.

Девушка не скрывает, что и сама пыталась солгать, чтобы попасть в Украину.

Также Бурлакова рассказала в соцсети, что имеет только гражданство РФ и не имеет "второго украинского паспорта". На ее страницах в сети также указано, что сейчас она живет в Севастополе, а родным городом указаны Севастополь и Волгоград.

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