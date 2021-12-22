Более 6 тысяч россиян "развернули" на украинской границе в этом году.

Количество граждан Российской Федерации, которых в этом году не пропустили в Украину, более чем вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко

Читайте такжеВ Украину не пустили гитариста известной российской группыВ пунктах пропуска усилен контроль для выявления лиц, которые могут представлять угрозу нашей стране, нарушили наше законодательство, и тех, кто не может объяснить цель своего путешествия.

Рисковых путешественников проверяют дополнительно и нередко отказывают в пропуске.

Самые частые причины:

неподтвержденная цель поездки;

превышение срока пребывания;

недействительные документы;

запрет въезда в Украину.

"Поскольку Россия является агрессором, то с начала года всего отказано в пропуске через границу 6600 гражданам РФ. В прошлом году – 2800 (тогда произошло уменьшение пассажиропотока через коронавирус)", - рассказал Демченко.

Из-за запрета въезда отказали в пропуске 500 гражданам РФ. Часть из них получила запрет за въезд на временно оккупированные территории.

Иностранцам-нарушителям запрещают въезд на 3 года. Если пытаются попасть в страну, несмотря на запрет, - продолжают до 10 лет.

Немало среди тех, кому въезд запрещен, российских музыкантов и деятелей искусства, которые незаконно посещали Крым.

По словам спикера ГПСУ, вопреки тому, что российские артисты прекрасно осознают, что нарушали законодательство Украины, но все равно пытаются въехать в Украину.

Некоторые пытаются уничтожить доказательства своего пребывания на полуострове.

"Они удаляют свои посты, фото и видео пребывания на временно оккупированной территории Украины", – говорит Демченко.

Или же, говорит спикер, врут, что посещали незаконно оккупированную территорию до 2014 года.

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