Он занимает должность "начальника управления ЖКХ администрации Лисичанска".

В Украине объявили о подозрении бывшему "донскому казаку", возглавившему управление в оккупационной администрации Лисичанска.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, в июле прошлого года мужчина начал сотрудничать с оккупационными властями и добровольно занял должность "начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лисичанска лнр".

Мужчина контролирует положение дел в сфере ЖКХ захваченного Россией города, а также руководит деятельностью подчиненных отделов и координирует их работу. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 5 статьи 111-1 УК Украины).

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Что известно о "донском казаке"

Экс-участника незаконного вооруженного формирования "казацкая Национальная гвардия всевеликого Войска Донского им.М. И. Платова" заочно приговорили к 12,5 годам лишения свободы, однако он скрывался на территории так называемой "лнр".

Приговор вынесли за ряд преступлений во время временной оккупации Лисичанска в 2014 году. Установлено, что с мая по июль он в составе группы из пяти человек контролировал блокпост на выезде из города в направлении Бахмута.

Они задерживали местных жителей за нарушение "комендантского часа" или пребывание в нетрезвом состоянии, а также держали людей в помещении бывшего Лисичанского мясокомбината и заставляли выполнять физическую работу.

Кроме того, участники НВФ обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины из стрелкового оружия и гранатометов.

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