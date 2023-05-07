Во время инцидента никто из гражданских не пострадал.

В Южной Корее во время учений разбился истребитель F-16 Воздушных Сил США. Инцидент произошел утром 6 мая примерно в 40 милях от границы с Северной Кореей.

Как сообщает местный телеканал YTN, американский пилот F-16 успел катапультироваться. Однако истребитель F-16 разбился - вблизи одной из крупнейших военных баз США в Южной Корее.

"Инцидент произошел около 9:45 утра по местному времени в сельскохозяйственной зоне вблизи авиабазы Осан", – рассказали корейские СМИ.

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Авиабаза Осан является ближайшей базой ВВС США к Северной Корее, примерно в 40 милях от ее границы. Во время инцидента никто из гражданских не пострадал. На ликвидацию пожара была направлена местная пожарная служба. О причинах авиакатастрофы пока не сообщается.

Сотрудничество Южной Кореи и США: что известно

Как сообщал УНИАН 17 апреля, Военно-морские силы Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки проводили совместные учения с Японией в Восточном море. К ним привлекали три эсминца. Такие шаги государства провели из-за повышенной угрозы со стороны Северной Кореи.

В конце апреля стало известно, что США и Южная Корея будут сотрудничать в рамках ядерного вооружения. Однако Сеул не будет стремиться создать собственный ядерный арсенал.

5 мая стало известно, что Сеул и Вашингтон договорились провести совместные масштабные военные учения.

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