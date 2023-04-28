Мужчине сейчас оказывается медицинская помощь.

В американском штате Огайо произошла авиакатастрофа. У 29-летнего пилота возникли проблемы с двигателем, из-за чего ему пришлось совершить аварийную посадку в поле на небольшом самолете.

Позже владелец фермы в Итоне увидел на пороге мужчину, который попросил его о помощи. Незнакомец представился пилотом, который пережил авиакатастрофу и "свалился с неба", пишет Kansas City Star.

"Ко мне только что подошел парень и сказал, что самолет только что упал на нашем поле и перевернулся, он смог дойти сюда. Я был на улице. Я не знаю, что происходит", — сообщил владелец фермы диспетчерам полиции.

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Сам пилот рассказал, что он пытался вылететь на дорогу, но у него упала скорость. Когда у самолета отказал двигатель, ему пришлось его посадить. Однако при этой попытке летательное средство перевернулось и остановилось вверх ногами.

Пилот был доставлен в больницу Индианы, расположенную примерно в 20 милях от места происшествия. Ему оказали помощь в связи с незначительными травмами. Инцидент теперь расследуется местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации.

Другие авиакатастрофы в мире

Как ранее сообщал УНИАН, в США во время авиашоу крыла над Далласом (Wings Over Dallas) произошла авиакатастрофа - в небе столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress и самолет Bell P-63.

В Японии упавший в море вертолет Black Hawk. На борту были военные.

В то же время в Непале разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

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