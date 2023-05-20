Пилоту истребителя удалось вовремя катапультироваться, его жизни ничего не угрожает

Истребитель F-18 Воздушно-космической армии Испании разбился 20 мая около полудня на авиабазе в Сарагосе. Инцидент произошел во время показательно-тренировочного полета.

Об этом пишет El Pais. Пилот самолета смог вовремя катапультироваться, спасая свою жизнь. Его с травмами и ранениями ног доставили в больницу в Сарагосе, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в Гражданской гвардии, у истребителя во время полета возникла "некоторая проблема" и он упал на землю. Инцидент произошел на территории авиабазы, без ущерба для населения.

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Отмечается, что это уже не первая авария с F-18 ВВС Испании. Первый инцидент с этими самолетами стоимостью около 60 миллионов евро произошел в 1988 году, через два года после их премьеры, также в Сарагосе. В 2000 году два самолета F-18, базировавшиеся в Сарагосе, разбились в воздухе. А в 2017 году F-18, базировавшийся в Торрехон-де-Ардос (Мадрид), разбился во время взлета с авиабазы, пилот погиб.

Другие инциденты с самолетами

Как сообщал УНИАН, в начале мая в Южной Корее во время учений разбился истребитель F-16 ВВС США. В результате инцидента никто из гражданских не пострадал.

В июне прошлого года командование ВВС ВМС США приняло решение об остановке полетов, чтобы оценить ситуацию в сфере безопасности после ряда катастроф.

Тогда в результате катастрофы военного конвертоплана в Калифорнии погибли пятеро морских пехотинцев США. А новейший истребитель F-35C ВМС США упал в Южно-Китайское море при попытке сесть на палубу авианосца. Кроме этого, в Румынии разбился боевой самолет и пропал вертолет, который отправился его искать.

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