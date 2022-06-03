Украинские защитники наносят точечные удары по военным целям оккупантов.

На Луганщине российские оккупанты размещают живую силу и склады боеприпасов прямо в жилых кварталах городов. Украинские защитники мастерски их уничтожают.

Военные из Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины продемонстрировали, как наносят точечные удары по военным целям оккупантов.

"Уничтожение оккупантов и их "боевых комплектов смерти" на Луганщине продолжается. Враг разрушает ВСЕ со страхом, что там может быть украинский защитник, и стреляет в мирных жителей, затем придумываеь, что то были переодетые украинские военные. Наша же задача – максимально точечно уничтожить склады боеприпасов и скопления врага, чтобы он не мог продолжать наступление и убивать украинцев", – отметили нацгвардейцы.

На видео видно, как нацгвардейцы точными ударами уничтожают место размещения рашистов и склад боеприпасов, который они разместили среди жилых кварталов.

Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ, по состоянию на 3 июня за сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских оккупантов. С 24 февраля всего уничтожено 30 тысяч 950 военных РФ.

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