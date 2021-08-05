Большая часть пострадавших получила легкие травмы, у нескольких человек диагностировали переломы.

В польской Познани столкнулись пасажирские трамваи, 31 человек пострадал.

Как сообщает RMF FM, шесть человек получили в инциденте серьезные травмы. Водитель одного из трамваев серьезно пострадал был заблокирован, его пришлось освобождать спасателям.

Большая часть пострадавших получила легкие травмы, у нескольких человек диагностировали переломы.

Авария спровоцировала серьезные проблемы с движением городского транспорта.

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Накануне сообщалось, что на юго-западе Чехии столкнулись пассажирские поезда. По меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения.

Скоростной международный поезд, связывающий город Пльзень с немецким Мюнхеном, столкнулся с местным пассажирским составом.

Пятеро пострадавших получили серьезные травмы, их доставили в ближайшие больницы с помощью вертолетов. По данным чрезвычайных служб, медпомощь потребовалась 52 людям.

По словам министра транспорта Чехии Карела Гавличека причиной трагедии вероятно стал человеческий фактор. Машинист высокоскоростного поезда не остановил состав в точке назначения.

Автор: Дмитрий Захаров