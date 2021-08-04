Причиной трагедии вероятно стал человеческий фактор.

На юго-западе Чехии столкнулись пассажирские поезда. По меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения.

Как сообщает Euronews, инцидент произошел около 8 утра в городе Милавче. Скоростной международный поезд, связывающий город Пльзень с немецким Мюнхеном, столкнулся с местным пассажирским составом.

Пятеро пострадавших получили серьезные травмы, их доставили в ближайшие больницы с помощью вертолетов. По данным чрезвычайных служб, медпомощь потребовалась 52 людям.

По словам министра транспорта Чехии Карела Гавличека причиной трагедии вероятно стал человеческий фактор. Машинист высокоскоростного поезда не остановил состав в точке назначения.

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Ранее в Одесской области погиб мужчина, который лег на рельсы перед поездом. ЧП случилось вечером 3 августа на станции Бугаз.

Погибший – 28-летний житель курортного поселка Затока. Открыто производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Автор: Дмитрий Захаров