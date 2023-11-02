Это произошло во время тренировки по гребле.

На Полтавщине подняли из водоема тело 16-летнего парня, в которого попала молния. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Событие произошло вчера на реке Днепр в городе Горишни Плавни. Во время тренировки по гребле в байдарку попала молния. Лодка перевернулась, а парень исчез в воде", - сказано в сообщении.

Парня искали в воде полицейские, спасатели, муниципальная стража и общественность около четырех часов. "Несовершеннолетнего нашли и подняли на берег. К сожалению, спасти ему жизнь не удалось", - отмечают в полиции.

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Тело парня отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Продолжается досудебное расследование.

Смертельная непогода в Украине

Как сообщал УНИАН, 28 октября в результате непогоды в Украине погибли четыре человека.

В субботу, 28 октября 2023 года, Украину накрыла мощная непогода. В Фастовском районе Киевщины непогода унесла жизни 61-летнего мужчины. Еще двое мужчин - 65 и 35 лет - погибли в Киеве. Пострадали семь человек. С переломами и ушибами они госпитализированы. К сожалению, один человек погиб в Днепропетровской области. Есть пострадавшие в Харькове, двое из них госпитализированы.

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