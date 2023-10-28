Больше всего страдают от стихии Житомирская, Ривненская и Хмельницкая области.

В субботу, 28 октября 2023 года, Украину накрыла мощная непогода. По состоянию на вечер известно о четырех погибших в результате стихии людях.

"В Фастовском районе Киевщины непогода унесла жизнь 61-летнего мужчины. Еще двое мужчин — 65 и 35 лет – погибли в Киеве. Пострадали семь человек. С переломами и ушибами они госпитализированы. К сожалению, один человек погиб в Днепропетровской области. Есть пострадавшие в Харькове, двое из них госпитализированы", – сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба в Telegram.

По его словам, больше всего страдают от стихии Житомирщина, Ривненщина и Хмельнитчина.

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"На Житомирщине повреждено 1613 подстанций, электроэнергия отсутствует у почти 62 тысяч потребителей в 415 населенных пунктах. На Ривненщине полностью или частично обесточен 181 населенный пункт — это более 50 тысяч жителей. В результате шквального ветра повреждены 63 воздушные линии электропередач и 875 трансформаторных подстанций. В Хмельницкой области обесточенными остаются 199 населенных пунктов. Возвращения света ждут более 20 тысяч потребителей", – проинформировал представитель ОП.

Кулеба отметил, что сейчас, несмотря на порывы ветра, бригады энергетиков приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

"Впрочем, учитывая то, что непогода продолжает бушевать и количество обесточенных населенных пунктов растет, а в темное время суток работа ремонтных бригад усложняется, обещать, что все потребители будут со светом в ближайшие часы, нельзя", – предупредил он, добавив, что ликвидация последствий урагана будет продолжаться и завтра, когда непогода ослабнет.

В свою очередь в Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе шквальный ветер и обильные дожди нанесли значительный ущерб. Отмечается, в частности, что 1 человек погиб, еще 2 человека получили травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь.

В области повреждены 23 объекта: дома, магазины, аптеки и 58 автомобилей. Зафиксированы случаи падения деревьев, порывов электропроводов. Поступило 60 сообщений о ДТП. По информации ДТЭК Киевские региональные электросети, по состоянию на 18:00 обесточена 4081 трансформаторная подстанция. Без света более 126 тыс. потребителей в 349 населенных пунктах.

Непогода в Украине

28 октября ураган охватил часть регионов Украины вместе с Киевщиной. Киевская городская военная администрация сообщила, что по состоянию на 15:30 было известно о гибели двух жителей города из-за непогоды – мужчин 65 и 35 лет. Пострадали также от сильного ветра 7 человек (в возрасте от 21 до 69 лет).

В столичной горгосадминистрации впоследствии информировали, что Киев пытается оправиться от последствий сильного ветра. Сообщалось, что из-за непогоды в городе обнаружено более 780 поврежденных или поваленных деревьев. Силами КП УЗН, лесопарковых хозяйств и аварийно-диспетчерской службы КО "Киевзеленстрой" ликвидированы последствия повреждения или падения 587 деревьев.

Также городские власти сообщили, что сильным ветром поврежден флаг Украины на самом высоком флагштоке города, что на Печерских холмах. Его заменят на подготовленное запасное полотно сразу после улучшения погодных условий.

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