В Польше в результате ДТП погиб украинец

Генеральное консульство Украины в Кракове принимает меры по розыску родственников погибшего гражданина Украины.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, 30 мая управление полиции города Вроцлав сообщило о дорожно-транспортном происшествии 29 мая на автомагистрали А4 (уезд Сьрода-Сленска) с участием микроавтобуса Opel Movano и грузовика Mersedes.

В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины, 1979 года рождения.

После проведения следственных мероприятий на месте аварии тело погибшего было доставлено в учреждение судебной медицины во Вроцлаве. По факту ДТП управлением уездной полиции города Сьрода-Сленска открыто уголовное производство.

Также Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове.

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