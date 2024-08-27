Сложность тушения заключалась в отсутствии путей подъезда, однако пожарным удалось быстро ликвидировать пожар.

В Одессе из-за удара молнии вспыхнула церковь Свято-Иверского мужского монастыря, который принадлежит Украинской православной церкви (УПЦ МП), которую запретили в Украине из-за связей с РФ.

"Сегодня утром по улице Небесной сотни, возникло возгорание купола храма мужского монастыря", - сообщили в региональном главке ГСЧС.

Говорится, что сложность тушения пожара заключалась в отсутствии путей подъезда для крупногабаритного пожарного транспорта. Однако пожарным удалось установить автоколенчатый подъемник, с которого быстро ликвидировать пожар на площади 20 кв. м, и предотвратить распространение огня на все здание.

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"Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Вероятная причина пожара - попадание молнии", - рассказали спасатели.

Для тушения пожара привлекалось почти полсотни пожарных.

В социальных сетях очевидцы происшествия пишут, что произошло возгорание в Свято-Иверском мужском монастыре, который принадлежит Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ МП). Люди говорят, что видели, как в купол церкви сегодня утром попала молния.

Люди по разному реагируют на событие - в основном радуются, что обошлось без жертв, а один из пользователей спросил: "Это какой-то знак?".

Как сообщал УНИАН, в Руанде в течение двух дней в 2018 году в результате ударов молний в церкви погибли по меньшей мере 16 человек. 10 марта молния ударила в церковь Адвентистов седьмого дня в провинции Нярюгуру, когда там находилось 45 человек. Погибло 14 прихожан, еще десятки человек пострадали, несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Днем ранее, 9 марта, в результате удара молнии погибли два человека, в том числе ребенок.

Говорилось, что инцидент с молнией произошел менее чем через 2 недели после того, как в Руанде было закрыто более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и требованиям по уровню шума. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.

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