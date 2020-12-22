Злоумышленник молотком разбил семейной паре головы из-за того, что они не вернули ему сдачу после покупки пельменей.

В Арцизском районе Одесской области задержан мужчина, который пытался молотком убить двух соседей.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера задержан 33-летний мужчина по подозрению в покушении на убийство своих соседей.

Отмечается, что он напал на семейную пару у себя дома, куда пригласил ее в качестве гостей.

«Злоумышленник разбил семейной паре головы. Произошло это после того, как мужчина и женщина по просьбе хозяина купили на полученные от него 300 грн пакет пельменей, а сдачу не отдали. Сейчас пострадавшие находятся в больнице», - сообщили в полиции.

Состояние 57-летней женщины медикам удалось стабилизировать, ее 33-летний сожитель находится в крайне тяжелом состоянии.

Открыто производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (попытка умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая